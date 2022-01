Placebo экранизировали еще один сингл из грядущего альбома.

В видео, поставленном Оскаром Сансомом, Брайан Молко, Стефан Олсдал и приглашенные музыканты исполняют Try Better Next Time вживую. Все это происходит в окружении старых телевизоров, на которых выступление Placebo транслируется зернисто в VHS-качестве.

Try Better Next Time войдет в грядущий альбом коллектива Never Let Me Go, релиз которого намечен на 25 марта.

Источник: daily.afisha.ru