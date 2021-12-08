Пхукет, Доха, Стамбул: какие новые авиарейсы доступны жителям Центральной Азии

В преддверии зимних праздников и выходных дней, мы собрали в одном месте список новых авиасообщений из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые уже запустили или планируют открыть в ближайшее время.

Казахстан

Пхукет, Таиланд





С конца октября открыто авиасообщение по направлению Алматы — Пхукет. Рейс выполняется два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Доха, Катар



В конце ноября авиакомпания Qatar Airways начала выполнять прямые рейсы по направлению Алматы — Доха два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Эль-Кувейт, Кувейт



С 1 декабря действует авиасообщение Алматы — Эль-Кувейт на судне Boeing A320/A20N дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Дели, Индия



Возобновлены рейсы между Казахстаном и Индией по направлению Алматы — Дели три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Коломбо, Шри-Ланка



Авиасообщение Алматы — Коломбо выполняется по три раза с каждой стороны: по вторникам, средам и пятницам.

Вильнюс, Литва

Узбекистан

Будапешт, Венгрия



Власти Венгрии и Узбекистана рассматривают запуск рейсов из Самарканда в Будапешт.

В начале 2022 года планируется открытие авиасообщений с Литвой по направлению Алматы — Вильнюс и Нур-Султан — Вильнюс.

Кабул, Афганистан



Также возможно возобновление авиасообщения с Афганистаном по направлениям Ташкент — Кабул.

Кыргызстан





Стамбул, Турция





Осенью возобновили авиасообщение по направлению Ош — Стамбул. Рейс выполняется три раза в неделю.

Будапешт, Венгрия



Правительство Кыргызстана и Венгрии планирует открыть прямой авиарейс по направлению Бишкек — Будапешт.