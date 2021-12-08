Пхукет, Доха, Стамбул: какие новые авиарейсы доступны жителям Центральной Азии

В преддверии зимних праздников и выходных дней, мы собрали в одном месте список новых авиасообщений из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые уже запустили или планируют открыть в ближайшее время.
Казахстан
Пхукет, Таиланд
С конца октября открыто авиасообщение по направлению Алматы — Пхукет. Рейс выполняется два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Доха, Катар
В конце ноября авиакомпания Qatar Airways начала выполнять прямые рейсы по направлению Алматы — Доха два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Эль-Кувейт, Кувейт
С 1 декабря действует авиасообщение Алматы — Эль-Кувейт на судне Boeing A320/A20N дважды в неделю по средам и воскресеньям.
Дели, Индия
Возобновлены рейсы между Казахстаном и Индией по направлению Алматы — Дели три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
Коломбо, Шри-Ланка
Авиасообщение Алматы — Коломбо выполняется по три раза с каждой стороны: по вторникам, средам и пятницам.
Вильнюс, Литва
В начале 2022 года планируется открытие авиасообщений с Литвой по направлению Алматы — Вильнюс и Нур-Султан — Вильнюс.
Узбекистан
Будапешт, Венгрия
Власти Венгрии и Узбекистана рассматривают запуск рейсов из Самарканда в Будапешт.
Кабул, Афганистан
Также возможно возобновление авиасообщения с Афганистаном по направлениям Ташкент — Кабул.
Кыргызстан
Стамбул, Турция
Осенью возобновили авиасообщение по направлению Ош — Стамбул. Рейс выполняется три раза в неделю.
Будапешт, Венгрия
Правительство Кыргызстана и Венгрии планирует открыть прямой авиарейс по направлению Бишкек — Будапешт.