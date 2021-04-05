Пикассо, Гоген и Сезанн: как они создавали свои самые дорогие картины

Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject







В своем прошлом рассказе об истории самых дорогих картин мира я упустила три. Не потому что они не заслужили нашего внимания, на мой взгляд, а потому что, напротив, они заслуживают отдельного повествования.









«Игроки в карты», Поль Сезанн (1893 г), стоимостью 250 миллионов долларов. Это серия из пяти картин французского художника, написанных в период 1890-1895 годов. Картины между собой отличаются размером и количеством изображенных игроков. Работая над этой серией картин больше пяти лет, Сезан начинал с двухметрового полотна и большого количества участников и в итоге, стремясь к идеальной картинке, оставил на полотне только главных героев — соперников, стол, карты и бутылку, на которую они, скорее всего, и играют. Фон картины размыт, и то место, где они играют, совсем не напоминает забегаловку — что-то абстрактное, и каждый из нас с вами может придумать для себя салон, квартиру или трактир. Выражение лиц героев серьезное, видно, что карты для них не просто забава, они серьезно рассуждают над следующим ходом. Им важна победа над соперником. Быть может, именно в этот момент игры происходит нечто важное и этот ход решает судьбу игры. Нередко люди проигрывали в карты от карманных денег, бутылки вина до всего состояния, и как часто крупные проигрыши ломали жизнь игрока и его близких.

Работая над этой серией картин больше пяти лет, Сезан начинал с двухметрового полотна и большого количества участников и в итоге, стремясь к идеальной картинке, оставил на полотне только главных героев — соперников, стол, карты и бутылку, на которую они, скорее всего, и играют



Достоверно известно, что Сезанн не любил суеты и спешащих, суетливых людей. Его приводило в бешенство, когда супруга на 20-м сеансе позирования шевелилась или слегка меняла позу и портила ему всю картину. Сезан любил горы и яблоки за их неподвижность. Он мечтал о таких натурщицах. Именно это непринятие суетливости однажды послужило поводом для его отъезда из Парижа в его окрестности в поместье отца. Именно там он нашел тех самых людей «как яблоки». Это были местные помещики, крестьяне, садовники, которые жили размеренной жизнью, и служанки, которые умели быть по-настоящему сосредоточенными и вдумчивыми. Можно с большой уверенностью предположить, что именно молчаливое противостояние и душевные переживания, происходящие в неподвижности, так привлекли Сезанна в карточной игре. Наблюдая за игроками в пригородной таверне, Сезанн старался каждому передать характер. И хотя видно, что игроки — простые крестьяне, в картине им предается особая стать и характерность, присущая важности моменту.

Искусствоведы много рассуждают о глубинном смысле этой картины. Многие приписывают картине философские и символические смыслы. О суетности жизни, о теме судьбы и как просто проиграть и выиграть жизнь в карты, о том, как много возможностей выбора у человека. Тот, кто ищет психологический подтекст, приписывает картине противостояние Сезанна с отцом, которое длилось на протяжении всей их жизни.

Картина была продана на аукционе в 2012 году представителю королевской семьи Катара для частной коллекции. Четыре картины хранятся в музеях Европы и США.









«Когда свадьба?», Поль Гоген (1892 г), продана, по разным источникам, от 210 до 300 миллионов долларов. Художник известен своим поиском рая на Земле. Он верил в его существование на Земле. Он жил и писал во Франции, но все его картины были далеки от его представлений об идеальном мире. В поисках своего рая Гоген отправился на Таити. И только по прибытии понял, как далеки были его ожидания от реальности. В конце XIX века, когда Гоген приехал на остров, чья культура уже была практически уничтожена колонизаторами и молоденькими девушками — островитянки, манящие своей красотой, меняли любовников —колонистов, как перчатки, постоянно требуя от них деньги и подарки. Несмотря на это, художник женился на одной из местных жительниц, ей на момент свадьбы было 13 лет. Свадьба была организована родней невесты, для которых выдать дочь замуж за европейца считалось большой удачей. Молодая супруга была натурщицей многих работ художника.

В работе «Когда свадьба?» главная героиня — молодая островитянка в традиционном наряде — застыла в ожидании, будто прислушиваясь к чему-то, в несколько неудобной позе



В работе «Когда свадьба?» главная героиня — молодая островитянка в традиционном наряде — застыла в ожидании, будто прислушиваясь к чему-то, в несколько неудобной позе. Ее черты говорят о любопытстве и легкой нетерпеливости. Цветок в волосах за ухом, по местной традиции, говорит о том, что девушка в поиске избранника. Более тщательно прорисована вторая героиня картины. Она очень отличается от первой и выступает в роли более взрослой и серьезной подруги — наставницы. Одета девушка в европейское платье, а руки ее сложены в подобие ритуальной мудры, отсылая нас к буддийскому искусству. Четко прорисованные черты девушки и миссионерское платье говорят нам о ее серьезности. Она будто хочет оградить или предупредить о чем-то свою подругу.

Нет точных данных о том, кто купил эту картину, но, по некоторым данным, это было музейное ведомство Катара.









«Алжирские женщины», Пабло Пикассо (1955 г), за 179 миллионов долларов. Это не одна картина, а большая работа из 15 картин, каждой из которых присвоена буква от «А» до «О». И самая дорогая — последняя. Все картины разные по количеству персонажей, цвету представления, есть даже монохромные. На создание «Алжирских женщин» Пикассо вдохновили его друг и соперник в искусстве Анри Матисс, потому как его творчество часто строилось именно на изображении томных чувственных женщин, и картина Эжена Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях», написанная им 1834 году.

Дулакруа создал свою картину во время путешествия по Северной Африке. В своих фантазиях он видел африканский мир ярким, цветущим, шумным и праздничным, а он оказался патриархальным, тихим, со своими сложными делами и заботами. Особенно сильно впечатлил французского художника гарем, который он посетил в Алжире. А наложницы, которых он представлял себе томными манящими красавицами в дорогих бархатных нарядах, оказались простыми женщинами, какими он и написал их в своей картине.

Эта история создания увлекла дорогого испанского художника, что мир увидел аж 15 вариаций на эту тему. Моделью всех персонажей была последняя жена Пабло Пикассо — Жаклин, разница в возрасте с которой у художника составляла 46 лет.