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Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе
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Сегодня в 10:34

Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля на водородном топливе

Французский автопроизводитель Peugeot запустил производство первого серийного автомобиля LCV сегмента на водородной основе — Peugeot e-Expert Hydrogen.

Заправка водородом трех баллонов емкостью 4,4 килограммов занимает примерно три минуты. При этом запас хода фургона составляет около 400 километров в смешанном цикле.

Из них 350 км обеспечивают топливные ячейки, а еще 50 – литий-ионный аккумулятор емкостью 10,5 киловатт-час, который расположен под сиденьями. При зарядке устройства мощностью 11 кВт восполнить запас батареи можно меньше чем за час. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

Первые партии будут собираться на заводе Stellantis в Ордене, позже конвейер по сборке e-Expert Hydrogen запустят на заводе Opel в Рюссельсхайм.

Источник: rb.ru

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#технологии #экология #автомобиль #peugeot #водородноетопливо
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