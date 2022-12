Песня All I Want for Christmas Is You установила рекорд в Spotify

24 декабря рождественская песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You установила рекорд по прослушиваниям в Spotify.

За сутки композицию прослушали 21,337 миллиона раз. Предыдущий рекорд принадлежал песне Easy on Me певицы Адель с 19,747 миллионов однодневных прослушиваний.

All I Want for Christmas Is You вышла в 1994 году на четвертом студийном альбоме Кэри Merry Christmas. Песня неоднократно занимала первые места в Billboard Hot 100 — впервые в 2019-м. All I Want for Christmas Is You лидирует в чарте уже четвертый декабрь подряд.

Источник: daily.afisha.ru