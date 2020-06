Песни BTS станут графическими романами

K-pop-группа BTS выпустит серию книг со своими самыми популярными песнями. Как сообщает Rolling Stone, рамках проекта Graphic Lyrics тексты композиций будут интерпретированы в виде иллюстрированных графических романов.





Первые пять книг расскажут истории, которые стоят за песнями A Supplementary Story: You Never Walk Alone, Save ME, а также House Of Cards, RUN Butterfly.

По словам представителей лейбла команды Big Hit, это будет «новый способ наслаждаться музыкой». Они выражают надежду, что серия «станет уникальным опытом не только для фанатов BTS, но и для широкой аудитории».

Трейлер проекта, опубликованный на YouTube 21 июня, на сегодняшний день посмотрели более 3 600 000 человек.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: k-pop.ru