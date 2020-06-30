Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/307/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/307ab3a50255ca517eed959f6f2814a2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
pesni-bts-stanut-graficheskimi-romanami
Песни BTS станут графическими романами
26
/
/

Сегодня в 10:40

Песни BTS станут графическими романами

K-pop-группа BTS выпустит серию книг со своими самыми популярными песнями. Как сообщает Rolling Stone, рамках проекта Graphic Lyrics тексты композиций будут интерпретированы в виде иллюстрированных графических романов.


Первые пять книг расскажут истории, которые стоят за песнями A Supplementary Story: You Never Walk Alone, Save ME, а также House Of Cards, RUN Butterfly.

По словам представителей лейбла команды Big Hit, это будет «новый способ наслаждаться музыкой». Они выражают надежду, что серия «станет уникальным опытом не только для фанатов BTS, но и для широкой аудитории».

Трейлер проекта, опубликованный на YouTube 21 июня, на сегодняшний день посмотрели более 3 600 000 человек.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: k-pop.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#книги #bts #graphiclyrics
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Впервые в столице пройдет мегафестиваль «Корпе Fest»
1149
Новости на 21 апреля: развитие медицинского туризма и академия киберспорта в Алматы
553
В ЕНПФ пройдет День открытых дверей
1394