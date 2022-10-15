Первый в мире космический турист и его жена купили билеты на полет вокруг Луны

Американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито и его жена Акико купили билеты на полет вокруг Луны.

В 2001 году предприниматель стал первым космическим туристом, когда отправился на Международную космическую станцию.

82-летний Тито планирует отправиться в космос на корабле компании Илона Маска SpaceX.

Дата полета пока неизвестна, как и сумма денег, которую бизнесмену и его супруге пришлось отдать за будущий тур к Луне.

В начале века он выложил 20 миллионов долларов, чтобы сесть на борт российского корабля «Союз ТМА-32», долететь до МКС и провести там неделю, облетев Землю 128 раз.

Источник: daily.afisha.ru