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Первый в мире авиарейс на экотопливе организовали в США
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Сегодня в 10:27

Первый в мире авиарейс на экотопливе организовали в США

Авиарейс американской авиалинии на 100% экотопливе отправят из Чикаго в Вашингтон. Это первый в мире перелет на устойчивом топливе.

Экологичный рейс из Чикаго в Вашингтон с более чем 100 пассажирами организовала американская авиакомпания United Airlines в партнерстве с Boeing, CFM International, Virent и World Energy по программе Eco-Skies AllianceSM.

На борту самолета присутствует один из руководителей каждой компании. Это первый случай в истории авиации, когда коммерческий перевозчик использует экологически чистое авиационное топливо. Альтернативное топливо изготовлено из ненефтяного сырья. По данным Министерства энергетики США, сырьевых ресурсов страны достаточно для удовлетворения возможного спроса на топливо всей авиационной промышленности США.

Источник: tengritravel.kz

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