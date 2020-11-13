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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Первый в Казахстане открытый чемпионат по программированию и ИИ
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Сегодня в 13:35

Первый в Казахстане открытый чемпионат по программированию и ИИ

Школа программирования alem проводит первый в Казахстане открытый чемпионат по программированию и искусственному интеллекту alem cup.

Участникам необходимо разработать бота, который будет сражаться в игре сначала против монстров (компьютерных ботов), потом против ботов других участников турнира.

1 место — 1 000 000 тенге

2 место — 400 000 тенге

3 место — 200 000 тенге.

Песочница: 16.11.2020 — 25.11.2020

Рейтинговые игры: 26.11.2020 — 05.12.2020

Финальные игры: 06.12.2020 — 16.12.2020.

В чемпионате может принимать участие команда от 1 до 3 человек, при этом, хотя бы один участник должен быть гражданином РК.

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#конкурс #программирование #it
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