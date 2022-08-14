Первый таджикистанский банк открыл представительство в Узбекистане

Таджикистанский «Ориенбанк» открыл свой офис в Узбекистане.

Офис таджикистанского банка располагается в Ташкенте, по адресу: улица Афросиаб, 8А.

В Узбекистане сейчас работают представительства 8 зарубежных банков. Из них три принадлежат банкам Южной Кореи, еще два — Германии. Еще по одному офису имеется у банков США — JP Morgan Chase и России — «Газпромбанк».

«Ориенбанк» стал первым традиционным финучреждением из Таджикистана, создавшим офис в Узбекистане.

Двумя годами ранее на местный рынок вышел таджикский финтех-стартап Alif. Однако его банковское подразделение Alif Bank пока не представлен в Узбекистане и тем более не оказывает услуги.

Источник: spot.uz