Первый полет беспилотника Hi-Fly Taxy показали в Белгородской области

В инновационном центре «Бирюч», который входит в состав «ЭФКО» завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного средства. Прототип Hi-Fly Taxi уже может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограмм.

На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года, полеты в «ручном режиме» проводились с мая 2021 года.

Уже в конце 2022 года «ЭФКО» планирует осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 километров.

Прототип Hi-Fly Taxi выполнен по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, расположенными в двух плоскостях. Известные летательные аппараты с верхним расположением винтов обладают хорошей устойчивостью, но плохой маневренностью, а с нижним – наоборот, хорошей маневренностью, но плохой устойчивостью.

Источник: rb.ru