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Первый IT-бар в Нур-Султане: где теперь будут встречаться хакеры и каких ивентов ждать
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Вчера в 12:10

Первый IT-бар в Нур-Султане: где теперь будут встречаться хакеры и каких ивентов ждать

Олжас Сатиев, руководитель организации ЦАРКА, @khs.hub


О себе и бренде KazHackStan

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Я руководитель организации ЦАРКА — частной компании, которая занимается популяризацией cybersecurity в Казахстане. В нашей команде 70 человек, работающих в таких городах, как Нур-Султан, Алматы и Варшава. Также мы организаторы одной из самых крупных IT-конференций в Центральной Азии — KazHackStan.

Одна из главных хакерских конференций DefCon создавала ячейки по всему миру и я стал их координатором в Казахстане. Ребята ошиблись, когда на сайте указывали местоположение — вместо Kazakhstan написали Kazhackstan. Нам понравилось это название и с этого началась конференция KazHackStan, на которую сегодня приезжают люди со всего мира.

Цель нашего бренда — продвижение Казахстана на мировой IT-арене.


О баре и открытии


Концепция заведения зародилась пять лет назад и выросла из ежегодных встреч на конференции KazHackStan. На таких собраниях ребята рассказывали о своих находках и о том, как они взламывали уязвимости. Цель подобных встреч — показать программным администраторам и программистам, как взламывать систему. Потому что нельзя защитить систему, которую не можешь взломать.

Мы создаем площадку, которая поможет представителям IT-сферы утолить информационный голод


Однажды мы решили, что нужно создать свою площадку, где хакеры, системные администраторы и дизайнеры смогут собираться и в непринужденной атмосфере рассказывать о своей деятельности. Мы создаем площадку, которая поможет представителям IT-сферы утолить информационный голод. Люди собираются здесь ради разговоров и обсуждений, например, чтобы поспорить о том, что лучше Windows или Linux.

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Недавно прошло техническое открытие. Среди гостей были представители Национального Банка, Государственно-технической службы при Комитете Национальной Безопасности. Собрался весь IT-рынок — Директора крупных компаний, пришел даже Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Многие бренды заинтересовались возможностью проводить у нас мероприятия.

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Также мы провели награждение лучших багхантеров — специалистов, которые находят уязвимости в системе и сдают их за вознаграждение. Хотим вывесить их фотографии на стену и менять каждую неделю, чтобы люди соревновались в скиллах. В Казахстане уже есть свои легенды хакинга, например — Slider. В его честь мы разрабатываем именной коктейль, как в компьютерной игре Cyberpunk 2077. Все это направлено на то, чтобы создать уют.

Пока работаем в техническом режиме с 12:00 до 22:00. Тестируем кухню, бар, фиксим недочеты и составляем расписание.

По будням будем организовывать тематические мероприятия. Недавно состоялись митап golang-разработчиков и викторина для программистов. Подобные ивенты нацелены на front и back-end-разработчиков, системных администраторов, сетевых инженеров. У каждой сферы будет свой день, в который специалисты смогут выступить с докладами или обсудить новые идеи. Наш бар — хорошая площадка для HR-рекрутеров. Здесь можно сразу посмотреть на выступление человека и пообщаться с ним.

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Надеемся, что и наш бар станет знаковым местом притяжения разработчиков разных поколений. Потому что он создан специально для живого общения и обмена информацией.

Сейчас вход свободный, но через три-четыре месяца у всех, кто хочет попасть в бар будет карточка, которую можно будет получить только по инвайту, то есть другой разработчик должен за вас поручиться. К этой же карточке привяжем спонсоров и появится доступ к скидкам и промоакциям.


О планах


В планах проводить по 20 ивентов в месяц: фуршеты движения WomenInIT, IT-квизы, сходки хакеров. Будем приглашать специалистов из «Яндекса», «Рамблера», «Тинькоффа», Google и других компаний. К примеру, на открытии выступал Сергей Белов, который отвечает за безопасность компании Acronis. Такие встречи должны быть интереснs не только молодой аудитории, но и опытным программистам. А для спикеров будем организовывать поездки в Боровое, Алматы и показывать красивые места.

Хотим приглашать специалистов из официальных органов, ведь статистика по кибербезопасности сухая, а мы даем возможность поговорить об этом в новой обстановке с живой аудиторией.

Провести мероприятие на нашей площадке уже хочет «Электронное правительство». Сотрудники EGov поделятся деталями перехода на новую архитектуру и получат обратную связь — критику или поддержку.

Думаем о запуске подобной площадки в Алматы, а затем и в других городах, чтобы создать свое комьюнити.

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#ит #нурсултан #царка #kazhackstan
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