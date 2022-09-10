Первый фестиваль киберспорта пройдет в ноябре в Дубае

С 9 по 20 ноября в выставочном центре Expo City Dubai пройдет Первый фестиваль киберспорта DEF 2022. Он станет первым международным развлекательным мероприятием, которое пройдет в выставочном центре Дубая после выставки Expo 2020.

Новый фестиваль представит гостям международный киберспортивный турнир высшего уровня с участием всемирно известных профессиональных киберспортсменов, иммерсивный конвент GameExpo, запуск школьного турнира, концерт с участием известных артистов, а также отраслевое нетворкинговое мероприятие для внутренних, региональных и международных партнеров.

Мероприятие начнется с вступительного саммита, который соберет звезд киберспорта, экспертов и отраслевые учреждения. Во время конвента GameExpo посетители смогут поиграть в культовые игры в разделе «Ретро», узнать о последних игровых релизах, приобрести эксклюзивные выпуски любимых фанфиков, посоревноваться в косплее и выиграть призы.

Источник: afisha.uz