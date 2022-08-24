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Первый эпизод «Дома драконов» посмотрели почти 10 млн человек. Это самая крупная премьера нового шоу
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Сегодня в 09:45

Первый эпизод «Дома драконов» посмотрели почти 10 млн человек. Это самая крупная премьера нового шоу

Первый эпизод сериала «Дом дракона» на HBO и HBO Max посмотрели рекордные для компании 9,9 млн человек.

Дебют «Игры престолов» в 2011 году собрал у экранов 4,2 млн зрителей, а премьеру восьмого и всего последнего сезона смотрели 17,9 млн. Премьерный эпизод популярного шоу «Эйфория» оценили 2,4 млн человек — на 76% меньше по сравнению с результатом «Дома дракона». Сериал с Зендаей в главной роли является вторым по популярности у HBO, от сезона к сезону его просмотры растут.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами.

Источник: daily.afisha.ru

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