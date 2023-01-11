«Первые шаги руководителя всегда начинаются с умения строить диалог», — Андрей Шин о том, каким должен быть лидер современной компании

Для многих мороженое от «Шин-Лайн» — вкус детства. Чтобы узнать, как развивалась компания, мы познакомились с ее президентом и узнали больше о ценностях, принципах и корпоративной культуре.

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Андрей Антонович Шин, 50 лет, город — Алматы, президент группы компаний «Шин-Лайн», shin-line.com

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О карьере и развитии компании

Все началось на последнем курсе медицинской академии в Бишкеке, в 1995 году. Тогда я женился, родилась дочка. Встал вопрос: «Как кормить семью?». Мои знакомые занимались мороженым, и я решил​ производить мороженое «Бомба». Идея заключалась в том, чтобы студенты, перекусив им, могли отсидеть две пары лекций, не вспоминая о еде. С начальным капиталом помог отец. Он несколько раз выделял мне средства, в конце поставив условие: все финансы будет контролировать мама. За основу названия я взял свою фамилию, которая на корейском языке означает «новый». Получилось «Новая линия». Как и многие крупные компании, «Шин-Лайн» началась с небольшого семейного дела.

Нулевые годы стали прорывными. В Казахстане «Шин-Лайн» обрела рынок, на котором по-настоящему раскрылась. В 2004 году мы построили под Алматы завод мороженого. В 2005 году запустили производство. Через десять лет группа компаний «Шин-Лайн» вошла в программу «Национальных чемпионов» Казахстана: мы стали лидером отрасли в масштабах страны.





Мы поставили перед собой цель стать компанией №1 в производстве мороженого в странах СНГ. Масштабное строительство и запуск в 2022 году первой очереди инновационной фабрики на пространстве этого региона и стран Восточной Европы — шаг в этом направлении.

Группа компаний «Шин-Лайн» кроме мороженого, производит молочные продукты, замороженные полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления высокого качества.

Согласно данным независимой аналитической компании Euromonitor, рыночная доля «Шин-Лайн» в 2022 году достигла 40,5%. Мы имеем статус крупнейшего производителя мороженого в Центральной Азии и вошли в топ-10 производителей мороженого в ЕАЭС.

Теперь планируем дальнейшее наращивание объемов: хотим расти на 20-25% ежегодно. Цель — к 2026 году войти в топ-5 лидеров на рынке ЕАЭС.

О корпоративной культуре

Мороженое — продукт, не позволяющий производителю стоять на месте. Он требует постоянного обновления, ведь потребителям всегда интересно пробовать что-то новое.

Сегодня бизнес растет динамично. Для нас важно приблизить личность каждого сотрудника к масштабу компании. Важно не останавливаться на достигнутом. Кредо нашего коллектива — постоянное движение к лучшему.

Слоган «Шин-Лайн» — «Мороженое № 1 в Казахстане». Отсюда исходит одна из ведущих ценностей — лидерство. Мы опираемся на специалистов, инновации в развитии производства, заботимся о качестве.

Команда в «Шин-Лайн» — большая семья. Люди —​ наш главный актив. В компании работает команда профессионалов экстра-класса. Для ее укрепления мы ищем людей с опытом работы в лучших компаниях мира, профессионалов, умеющих мыслить нестандартно.





Мы направляем много сил в профессиональное развитие сотрудников. Организуем посещение выставок, современных производств, изучаем мировые тренды. Большую работу проводят специалисты R&D-отдела. Вместе с технологами решаем, что будет актуально на казахстанском и экспортном рынках.

Большое внимание уделяем подготовке кадров внутри компании: студенты профильных вузов, приходящие на стажировку в «Шин-Лайн», остаются работать у нас и получают хорошие возможности для профессионального роста.

Каким должен быть руководитель

Мне больше нравится термин «лидер». Руководитель — это первая ступень, связанная с формальным назначением на должность. Многие на этом этапе делают ошибку: воспринимают новую должность как получение безусловного авторитета среди коллег. Это влечет ряд других ошибок: использование директивных методов, отсутствие диалога. А это угроза бизнесу, которая ведет к снижению эффективности.

Поэтому первые шаги руководителя всегда начинаются с умения строить диалог, быть партнером. Результат такого подхода — атмосфера взаимного уважения и профессиональный рост членов команды.

Мне нравится, когда в коллективе люди берут на себя ответственность, знают о своем направлении больше меня, отвечают за результат и могут работать автономно. Это мой фильтр для набора сотрудников.

Стратегически всегда выигрывает тот руководитель, который умеет ладить с людьми

Моя управленческая роль имеет два аспекта. В качестве руководителя я занимаюсь оценкой результатов, постановкой целей, координацией, директивами. В качестве лидера формирую образ будущего компании, транслирую ожидания акционеров к команде. Обе роли — обязательные элементы современного менеджера, которые взаимно дополняют друг друга

Стратегически всегда выигрывает тот руководитель, который умеет ладить с людьми. Это смесь культуры, прошлого опыта, взаимного обмена идеями в профессиональном сообществе, умение формализовать свои ожидания к членам команды.

Мой подход — уважение к сотрудникам любого уровня, требование постоянного профессионального роста, желательно быстрее, чем развивается текущий бизнес. Ясные цели — KPI. Справедливость оценки и вознаграждения.

Например, умение формализовать или описать цели и разграничить обязанности на их основе всегда позитивно влияет на коллектив. Это устраняет взаимные конфликты, формирует точку приложения сил. Если руководитель не формализует задачи, он становится вечным судьей: вынужден выслушивать жалобы.

Я сторонник написания качественных регламентов, должностных инструкций и автоматизации. Это придает ритмичность всей системе. Вы знаете, кто и за что отвечает.

О преимуществах и сложностях

Руководители получают удовольствие от результата, темпов роста компании. А еще когда понимают, что не ошиблись в людях и открыли новую звезду среди сотрудников.

Сложности в управлении — это многозадачность и необходимость определять приоритеты. Также это визионерство — потребность заглядывать в будущее: какими будут компания, рынок, потребители, что сделают конкуренты.





Лидер большой компании себе не принадлежит. Составление расписания для меня — это планирование степени участия в постоянном потоке дел и общении с командой. Я могу менять время встреч в рамках этого потока, устанавливать приоритеты, но у меня нет времени, чтобы рассуждать о work&life balance. Даже саморазвитие — это посещение выставок, заводов, встречи с поставщиками.

Личное время — это всегда компромисс между текущими делами и желанием заняться хобби.

Традиционно бизнес мороженого воспринимается как летний. Но при масштабах нашей компании нет периода тишины: зимой мы готовимся к летнему сезону и продаем «зимние» виды, делаем профилактические ремонты. Это постоянный круговорот бизнеса.

Мой рецепт успеха в планировании времени: умение выставлять приоритеты в решении задач, которые требуют личного вовлечения, способность делегировать другие задачи команде. В этом случае вы сможете эффективно использовать свое рабочее и личное время.

О планах

Мы хотим, чтобы наш продукт полюбило еще больше людей в Казахстане и за рубежом. Компания будет и дальше внедрять лучший мировой опыт, создавать новые вкусы, ощущения, эмоции.

Мы готовы показывать, что у нас всегда есть в запасе необычные, нестандартные, особенные новинки. Будем и дальше инвестировать в технологии, работать над обновлением продуктовой линейки, чтобы радовать всех: от детей до взрослых.