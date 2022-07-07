Первые ремесленники из Узбекистана прошли курс электронной коммерции Ready4Trade

Первая группа малых предпринимателей из Узбекистана прошла курс электронной коммерции Ready4Trade.

Участников пилотной программы обучали запуску онлайн-каналов для продаж и обеспечению их работы. В курс входило анализ рынков и клиентов, разработка ценного предложения, подключение к платежным и логистическим провайдерам, а также цифровой маркетинг.

В программе участвовали 40 предприятий текстильного, пищевого и ремесленного секторов, из которых 16 руководили женщины.

21 ремесленник успешно завершил курс и получил сертификаты. Благодаря Ready4Trade они достигли объема суммарных онлайн-продаж в $108 000.

Источник: spot.uz