Первому игроку приготовиться: какие метавселенные стоит ждать в скором времени

Появившийся в фантастической книге 1992 года термин «метавселенная», стал невероятно популярен в 2021 году. Рассказываем, к чему пришли крупные компании и какую виртуальную реальность они планируют создать в ближайшем будущем.





Epic Games













Epic Games — компания, которая разработала Fortnite — бесплатную игру, доступную для разных платформ: приставок, компьютеров, смартфонов.

Во главе компании стоит Тим Суини — разработчик, который около 30 лет назад создал прототип «метавселенной», игру ZZT. С 2012 года, когда большую часть акций выкупила компания Tencent, Epic Games перешли на модель free-to-play, при которой игру не нужно покупать, а монетизация осуществляется за счет игровых предметов. Такой в 2017 году получилась Fortnite — место для общения людей, где любые бренды и их интеллектуальная собственность могут существовать вместе и реагировать на различные события, а не очередной шутер.

В декабре 2019 года Disney показал отрывок из девятого эпизода «Звездных войн» внутри игры, а в апреле 2020 года рэпер Трэвис Скотт провел концерт в Fortnite, который одновременно смотрело более 12 миллионов пользователей.

Ключевым стал 2021 год — в апреле Epic Games привлекла $1 миллиард инвестиций для развития «метавселенной».





Meta













Еще летом этого года Марк Цукерберг выступил с заявлением, что в Facebook грядут перемены. Так и случилось: компания сменила название на Meta. Новым направлением развития стала концепция «метавселенной», цель которой — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им разные способы общения. Тогда же компания начала набор разработчиков по AR и VR. Они должны заняться объединением разных игровых и социальных пространств в одно — метавселенную.

В ноябре Meta показала новинку — VR-перчатки, которые позволят ощущать объекты в виртуальной реальности, а к декабрю начала работу социальная платформа Horizon Worlds — пространство, где люди взаимодействуют, управляя трехмерными аватарами через шлем Oculus VR.

Метавселенная от Meta обещает быть полноценным миром, в котором пользователи смогут развлекаться, работать, общаться и даже ощущать физическое присутствие друг друга.





Microsoft













Впервые Microsoft представил свою версию на ежегодной конференции Ignite. CEO компании Сатья Наделла показал новый сервис Mesh, вокруг которого и будет строиться новый мир, на первом этапе.

Mesh объединяет виртуальную и дополненную реальности и позволяет создавать аватары, офисы и рабочие пространства в 3D. С 2022 года продукт будет интегрирован в Microsoft Teams — платформу для удаленной корпоративной работы. Пользователи такого мира смогут создавать, редактировать и обмениваться файлами из Microsoft Office.

Находиться в метавселенной Microsoft можно будет с помощью VR-шлемов, но 2D-версия будет доступна для входов через компьютеры и смартфоны.





Roblox













Roblox — онлайн-платформа, на которой пользователи могут играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. Официально она была запущена в 2006 году и первые годы была не популярна.

Первая волна признания пришла в 2016 году, когда разработчики представили Roblox VR — версию для гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift. На момент выпуска пользователям было доступно более десяти миллионов игр, созданных другими. Еще один скачок произошел в 2020 году с приходом локдауна, который лишил большое количество людей живого общения. Тогда же площадка стала использоваться для обучения. Там проводились школьные занятия.

В результате роста популярности в Roblox начали приходить крупные бренды. Так, Gucci открыл мультимедийную выставку, посвященную творческому видению модельного дома, а Netflix создал игру по сериалу «Очень странные дела».

В ноябре собственный виртуальный мир на площадке запустил Nike. Впоследствии спортивный гигант планирует интегрировать в метавселенную глобальные спортивные события.





Decentraland













Decentraland — это платформа, на которой пользователи могут создавать, использовать и монетизировать контент. Одной из главных ценностей здесь является земельный участок — часть виртуального пространства, на котором можно строить все что угодно. Такая «недвижимость» представляет собой NFT, которые могут быть куплены в криптовалюте MANA, основанной на блокчейне Ethereum.

Площадка стала особенно популярной в последние два года за счет роста интереса к NFT — невзаимозаменямым токенам, которые подтверждают владение цифровым активом. Так, в 2020 году Coca-Cola продала на торговой площадке Open Sea уникальные NFT для Decentraland и получила выигрышную ставку в размере около $576 000.

Уникальным случаем стала покупка правительством Барбадоса участка земли для постройки посольства страны. Это первый случай в истории, но явно не последний.





Legacy













За разработкой Legacy стоит игровая студия 22cans, созданная Питером Молинье, разработчиком известным по серии Fable. Проект представляет собой бизнес-симулятор, основанный на блокчейне. Что-то вроде Sims, но про бизнес.

Legacy называют «сбывшейся мечтой творческого предпринимателя». В виртуальном игровом мире можно создавать компании, бизнесы и торговые империи. Но начать придется с участка NFT-земли.

В цифровую реальность можно будет перенести любой дизайн, задумку и продукт, реализовать «невероятные ранее» бизнес-идеи. Доступ будет открыт пользователям со всего мира. С ними можно общаться, торговать или соперничать на соревнованиях, в продажах или конкурсах. Дома, фабрики, городские проекты — по своему желанию можно создать все.

Запуск Legacy запланирован на 2022 год. Параллельно разработчики создают новую криптовалюту Legacy Coin — она станет основой экономики нового мира. Через нее будет реализована монетизация.





Somnium Space













Somnium Space — это социальная платформа, основанная на технологии блокчейн. Не совсем игра, а скорее экосистема,с экономикой, построенной на криптовалюте и NFT. Пользователи здесь могут делать все, что захотят: покупать земельные участки, строить на них игровые площадки или студии, проводить гонки или концерты, создавать и продавать уникальные цифровые вещи.

Благодаря блокчейну никто, даже создатели, не могут изменить или удалить приобретенный пользователем цифровой актив. Еще одна особенность площадки — игроки могут продавать созданные предметы на любом NFT-маркетплейсе и зарабатывать на этом реальные деньги.

Присоединиться к Somnium Space можно с помощью VR-гарнитуры, браузера или смартфона.





Baidu













Первой китайской компанией, разрабатывающей концепт «метавселенной», стала Baidu. Проект XiRang представляет собой платформу с открытым исходным кодом для разработчиков инфраструктуры виртуального мира.

Сейчас к метавселенной от Baidu могут подключиться не более 100 000 пользователей. Виртуальный мир будет похож на реальный, с большим городом-столицей Creator City. Вместе с тем игроки смогут летать и ходить через стены.

Но проект еще далек от завершения. По словам вице-президента компании Ма Цзу, XiRang понадобится около шести лет на полноценную доработку первой китайской метавселенной.





Единая метавселенная





Все перечисленные выше проекты независимы, они не связаны друг с другом и взаимодействуют только по необходимости. Вместе с этим, одним из главных условий существования метавселенной является возможность объединить все пространства в одном. Для того чтобы это случилось, компаниям нужно не только договориться, но и разработать технологические решения, которые позволят игрокам свободно перемещать пространства внутри виртуальной реальности. Когда это произойдет, пока неизвестно.