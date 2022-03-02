Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pervoe-oficial-noe-proizvedenie-iskusstva-otpravyat-na-lunu
Первое официальное произведение искусства отправят на Луну
83
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:33

Первое официальное произведение искусства отправят на Луну

Частная компания из ОАЭ Selenian объединилась с Spacebit и Astrobotic в сотрудничестве с NASA CLPS, чтобы отправить на Луну первые в мире произведения искусства и благотворительную коллекцию NFT из пяти серий. Это — первая официальная художественная миссия в истории, запланированная на 2022 год.

Работа называется «Мы поднимаемся вместе со светом Луны» и создана британским художником Сашей Джафри, который использовал золотую пластину из алюминия аэрокосмического класса в качестве холста, чтобы произведение искусства было полностью устойчивым к лунным условиям и вечно прослужило на Луне.

TFSMMCQ6VRE5VPGYKMUW4NSMRU.jpg

Оригинальная работа будет размещена на поверхности Луны, что приведет к выпуску благотворительной коллекции из пяти NFT в честь каждого этапа миссии — от запуска ракеты в стратосферу, кругосветного плавания Земли, лунного выстрела из пращи, посадки на Луну и наследия вечного искусства на Луне.

Объект будет помещен рядом с научными грузами NASA, а посадочная площадка станет объектом всемирного наследия, сохраненным навсегда.

Источник: thetech.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #технологии #космос #картины #луна
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Впервые в столице легендарный спектакль «Легенда о любви»
1157
Новости на 27 ноября: выходные в декабре и новые рейсы в Талгар и Каскелен
2147
Летом Bolt запустит самокаты и доставку еды Bolt Food в Киеве
1431