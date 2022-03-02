Первое официальное произведение искусства отправят на Луну

Частная компания из ОАЭ Selenian объединилась с Spacebit и Astrobotic в сотрудничестве с NASA CLPS, чтобы отправить на Луну первые в мире произведения искусства и благотворительную коллекцию NFT из пяти серий. Это — первая официальная художественная миссия в истории, запланированная на 2022 год.

Работа называется «Мы поднимаемся вместе со светом Луны» и создана британским художником Сашей Джафри, который использовал золотую пластину из алюминия аэрокосмического класса в качестве холста, чтобы произведение искусства было полностью устойчивым к лунным условиям и вечно прослужило на Луне.





Оригинальная работа будет размещена на поверхности Луны, что приведет к выпуску благотворительной коллекции из пяти NFT в честь каждого этапа миссии — от запуска ракеты в стратосферу, кругосветного плавания Земли, лунного выстрела из пращи, посадки на Луну и наследия вечного искусства на Луне.

Объект будет помещен рядом с научными грузами NASA, а посадочная площадка станет объектом всемирного наследия, сохраненным навсегда.

Источник: thetech.kz