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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Первая в Центральной Азии акселерационная программа Investment Readiness Accelerator
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Сегодня в 10:25

Первая в Центральной Азии акселерационная программа Investment Readiness Accelerator

Investment Readiness Accelerator —инструмент привлечения инвестиций для стартапов при помощи менторов-инвесторов, спикеров из венчурных фондов, спикеров от ведущих юридических компаний ЦА. Разработана первая бесплатная и уникальная программа.

Участники акселератора получат: менторов, консультации по юридическим аспектами, оценку стоимости стартапа, возможность к рассмотрению финансирования, возможность презентовать стартап перед инвесторами и бизнес-ангелами, помощь на выход рынка Центральной Азии.

Принять участие могут технологические стартапы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана на стадии MVP, имеющие трекшн, продажи, устойчивую команду и нацеленность на масштабирование технологических решений.

Заявки принимаются до 7 августа. Подробности на сайте.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #стартапы #инвестиции #центральнаяазия
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