Первая в Центральной Азии акселерационная программа Investment Readiness Accelerator

Участники акселератора получат: менторов, консультации по юридическим аспектами, оценку стоимости стартапа, возможность к рассмотрению финансирования, возможность презентовать стартап перед инвесторами и бизнес-ангелами, помощь на выход рынка Центральной Азии.
Принять участие могут технологические стартапы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана на стадии MVP, имеющие трекшн, продажи, устойчивую команду и нацеленность на масштабирование технологических решений.
Заявки принимаются до 7 августа. Подробности на сайте.