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Первая российская компания объявила о создании метавселенной
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Сегодня в 10:14

Первая российская компания объявила о создании метавселенной

Разработчик игр из Якутска MyTona выпустит приложение Mytonaverse для общения в виртуальной реальности. Подключиться к платформе можно будет уже в следующем месяце, а в будущем компания планирует получить поддержку блокчейн-технологий и NFT.

Создатели MyTona — Алексей и Афанасий Ушницкие — зарегистрировали в Новой Зеландии отдельную компанию Mytonaverse для создания метавселенной.

Ранний доступ к приложению появится в середине декабря на всех мобильных платформах. В будущем пользователи смогут создавать там свои онлайн-магазины по продаже товаров и услуг, а также устраивать свои мастер-классы, концерты и презентации.

MyTona основана в 2012 году в Якутске. Сейчас в компании работает более тысячи человек, в шести разных городах по всему миру. Студия известна своими мобильными играми, такими как Seekers Notes, Cooking Diary, Outfire и другие.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #якутск #vr #блокчейн #метавселенная
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