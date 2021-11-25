Первая российская компания объявила о создании метавселенной

Разработчик игр из Якутска MyTona выпустит приложение Mytonaverse для общения в виртуальной реальности. Подключиться к платформе можно будет уже в следующем месяце, а в будущем компания планирует получить поддержку блокчейн-технологий и NFT.

Создатели MyTona — Алексей и Афанасий Ушницкие — зарегистрировали в Новой Зеландии отдельную компанию Mytonaverse для создания метавселенной.

Ранний доступ к приложению появится в середине декабря на всех мобильных платформах. В будущем пользователи смогут создавать там свои онлайн-магазины по продаже товаров и услуг, а также устраивать свои мастер-классы, концерты и презентации.

MyTona основана в 2012 году в Якутске. Сейчас в компании работает более тысячи человек, в шести разных городах по всему миру. Студия известна своими мобильными играми, такими как Seekers Notes, Cooking Diary, Outfire и другие.

Источник: incrussia.ru