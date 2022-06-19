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Первая ракетка Казахстана выиграла 27 титул в карьере
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Сегодня в 11:05

Первая ракетка Казахстана выиграла 27 титул в карьере

Казахстанка Анна Данилина выиграла турнир ITF в Мадриде в парном разряде.

Данилина выступала в паре с россиянкой Анастасией Тихоновой. В финале соревнований казахстанско-российский дуэт одолел китайскую пару Лю Цзя Цзинь / Ю Сяонди. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил 60 000 долларов.

Титул в Испании стал для Данилиной 26 в парном разряде. Также на ее счету одна победа в одиночном разряде

В рейтинге парного разряда WTA Данилина занимает 21 место. Это лучший показатель среди представительниц Казахстана.

Источник: tengrinews.kz

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