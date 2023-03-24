Первая премия Digital Marketing Awards назвала лучших блогеров, агентства и бренды по цифровым метрикам

19-20 марта в гостинице Hilton Tashkent City прошла первая международная digital marketing конференция и церемония награждения брендов, агентств и авторов лучшего цифрового контента по 22 номинациям — Digital Marketing Awards.
20 марта состоялась торжественная церемония награждения Digital Marketing Awards. Впервые в рамках Tashkent Digital Marketing Forum прошло награждение самых успешных брендов и агентств, а также самое масштабное награждение блогеров по 11 номинациям, имеющих наиболее резонансные проекты и публикации за 2022 год.
По цифровым показателям Instagram, Telegram за 2022 год, в 11 отдельных номинациях награждены агентства и бренды, создающие самые разнообразные, вовлекающие, популярные посты за 2023 год.
Победители Digital Marketing Awards:
Выбор Яндекс Реклама
Лучшие показатели в перформанс рекламе среди агентств за 2022 год: Webnow
Лучшие показатели в медийной рекламе среди агентств за 2022 год: Wunner Digital
Лучшие показатели в перформанс рекламе среди клиентов за 2022 год: Golden House
Лучшие показатели в медийной рекламе среди клиентов за 2022 год: Samsung
Победители по выбору digital агентства Wunder Digital
Лидер в рейтинге SEO видимости среди сайтов банков в Узбекистане в 2023 году: sqb.uz
Лидер в рейтинге SEO видимости среди сайтов девелоперов в Узбекистане в 2023 году: gh.uz
19-20 марта в гостинице Hilton Tashkent City прошла первая международная digital marketing конференция и церемония награждения брендов, агентств и авторов лучшего цифрового контента по 22 номинациям — Digital Marketing Awards.
20 марта состоялась торжественная церемония награждения Digital Marketing Awards. Впервые в рамках Tashkent Digital Marketing Forum прошло награждение самых успешных брендов и агентств, а также самое масштабное награждение блогеров по 11 номинациям, имеющих наиболее резонансные проекты и публикации за 2022 год.
По цифровым показателям Instagram, Telegram за 2022 год, в 11 отдельных номинациях награждены агентства и бренды, создающие самые разнообразные, вовлекающие, популярные посты за 2023 год.
Победители Digital Marketing Awards:
Выбор Яндекс Реклама
Лучшие показатели в перформанс рекламе среди агентств за 2022 год: Webnow
Лучшие показатели в медийной рекламе среди агентств за 2022 год: Wunner Digital
Лучшие показатели в перформанс рекламе среди клиентов за 2022 год: Golden House
Лучшие показатели в медийной рекламе среди клиентов за 2022 год: Samsung
Победители по выбору digital агентства Wunder Digital
Лидер в рейтинге SEO видимости среди сайтов банков в Узбекистане в 2023 году: sqb.uz
Лидер в рейтинге SEO видимости среди сайтов девелоперов в Узбекистане в 2023 году: gh.uz
Победители по выбору премии Optimization Uzbekistan
Лидер в поиске среди сайтов банковской тематики Узбекистана за 2023 год: bank.uz
Лидер в поиске среди сайтов банков Узбекистана за 2023 год: ipotekabank.uz
Лидер в поиске среди сайтов e-commerce тематики Узбекистана за 2023 год: olx.uz
Лидер в поиске среди интернет-магазинов Узбекистана за 2023 год: uzum.uz
Лидер в поиске среди сайтов Узбекистана, связанных с недвижимостью за 2023 год: tashkent.etaji.com
Лидер в поиске среди сайтов СМИ Узбекистана за 2023 год: gazeta.uz
Победители по выбору сервиса аналитики LiveDune
Анализировались агентства, входящие в Рейтинг агентств и топ 100 в Рейтинге брендов по версии Маркетинговой ассоциации Узбекистана.
Лучший аккаунт агентства Узбекистана в Instagram за 2022 год: We Digital
Агентство в Узбекистане с самыми активными подписчиками в Instagram за 2022 год: Abstract Visuals
Агентство в Узбекистане с самым активным и разнообразным постингом в Instagram за 2022 год: ROCKET
Самый активный бренд в Узбекистане по количеству публикаций в Instagram за 2022 год: Korzinka
Бренд Узбекистана с самым популярным постом в Instagram за 2022 год: Basri Baba
Бренд Узбекистана с самым комментируемым постом в Instagram за 2022 год: Bellissimo Pizza
Бренд Узбекистана с самым вовлекающим постом в Instagram за 2022 год: LIQUI MOLY
Бренд год Узбекистана с самым популярным постом в Telegram за 2022: EVEREST
Бренд Узбекистана с самым виральным постом в Telegram за 2022 год: Artel
Бренд Узбекистана с самым комментируемым постом в Telegram за 2022 год: TBC Bank
Бренд Узбекистана с самым вовлекающим каналом в Telegram за 2022 год: Astrum Academy
Полный список победителей, фотоотчет форума и церемонии награждения на официальном сайте мероприятия.