Пэрис Хилтон начнет продавать NFT и проводить вечеринки в метавселенной The Sandbox

Пэрис Хилтон объявила, что принадлежащая ей компания 11:11 Media перенесет ее образ в виртуальный игровой мир The Sandbox. Там она будет общаться с поклонниками и продавать цифровые товары.

Селебрити «планирует социальные и общественные мероприятия, вечеринки на крыше и гламурные ивенты в виртуальном особняке в Малибу, принадлежащем Пэрис». Она также хочет перенести свою собственную метавселенную из Roblox на другие платформы.

У The Sandbox есть около 300 партнерских соглашений, например с Warner Music Group, разработчиком видеоигр Ubisoft, брендами The Smurfs и Adidas, а также с знаменитостями, в том числе со Снуп Доггом и Стивом Аоки.

Источник: incrussia.ru