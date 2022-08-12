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Пэрис Хилтон начнет продавать NFT и проводить вечеринки в метавселенной The Sandbox
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Сегодня в 10:20

Пэрис Хилтон начнет продавать NFT и проводить вечеринки в метавселенной The Sandbox

Пэрис Хилтон объявила, что принадлежащая ей компания 11:11 Media перенесет ее образ в виртуальный игровой мир The Sandbox. Там она будет общаться с поклонниками и продавать цифровые товары.

Селебрити «планирует социальные и общественные мероприятия, вечеринки на крыше и гламурные ивенты в виртуальном особняке в Малибу, принадлежащем Пэрис». Она также хочет перенести свою собственную метавселенную из Roblox на другие платформы.

У The Sandbox есть около 300 партнерских соглашений, например с Warner Music Group, разработчиком видеоигр Ubisoft, брендами The Smurfs и Adidas, а также с знаменитостями, в том числе со Снуп Доггом и Стивом Аоки.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #nft #метавселенная #пэрисхилтон
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