Переезд в ОАЭ. Где жить, в какую школу устроить ребенка и кем работать

Объединенные Арабские Эмираты удивляет своими масштабами, технологиями и географическими условиями. Все больше и больше русскоязычных жителей отдают предпочтение этому государству для жизни и работы. Мы собрали все, что необходимо знать про ОАЭ для иммиграции: населенные города, школы, спальные районы и многое другое.







ОАЭ делится на семь регионов — эмиратов. Это Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн, Аджман. Каждый эмират имеет свои законы, культурные особенности и обычаи.

Благоприятные условия погоды в разное время года — преимущество ОАЭ. Граждане стран СНГ выбирают Объединенные Арабские Эмираты как место для переезда на ПМЖ. Здесь проживает около 70 тысяч русскоговорящих. Основная часть — иммигранты из России, Украины, Казахстана.

Большинство экспатов выбирают для жизни Дубай или Абу-Даби. Эти города наиболее развитые, богатые, густонаселенные. Здесь большой выбор вакансий, расширенный рынок недвижимости, множество возможностей.

Дубай





Город-сказка удивляет архитектурой и привлекает множество туристов. Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия город стал деловым центром Ближнего Востока. Здесь работают международные высшие учебные заведения, создаются перспективные рабочие места и строятся комфортные спальные районы.

Районы

Если вы приезжаете в Дубай не в качестве туриста, а для того, чтобы постоянно жить и работать, к выбору квартиры или частного дома следует подходить предельно внимательно. В Дубае есть три основных типа жилой недвижимости: квартиры, таунхаусы и виллы. Еще один немаловажный фактор при выборе жилья — наличие нужной вам инфраструктуры в качестве школы или детского сада. Престижность, цена и безопасность района — это то, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Каждый из жилых районов Дубая имеет как преимущества, так и некоторые недостатки. Три самых комфортных для жизни района: Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Emirates Hills.

Jumeirah Beach Residence

И туристы, и эскпаты считают этот район лучшим для жизни. В течение круглого года можно наслаждаться отдыхом около Персидского залива. Здесь расположены как роскошные квартиры, так и потрясающие виллы. Среди преимуществ JBR — рестораны, торговые и развлекательные центры, близость к школам и больницам.

Есть и свои недостатки. Главный — дороговизна недвижимых объектов. Квартиры и виллы в данном районе может позволить себе не каждый.

Dubai Marina

Второй по популярности район Дубая. Однако, в отличие от Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina более чистый и спокойный. Здесь расположены виллы, но есть и городские квартиры. Из многочисленных плюсов — станция метро и автобусные остановки.

Цены на недвижимость в таком районе не могут быть низкими. Поэтому если вы хотите жить в Dubai Marina, придется раскошелиться. Помимо высокой стоимости жилья, этот район имеет и некоторые другие недостатки: бесконечные стройки, проблемы с парковкой, пробки, отсутствие зелени.

Emirates Hills

Идеальный зеленый район для семейных пар, у которых есть дети. Здесь можно спрятаться от шума и суеты Дубая, отдохнуть от пробок и большого скопления людей. Несмотря на отдаленность от центра, в Emirates Hills есть вся необходимая инфраструктура: рестораны, кафе, магазины, общественные бассейны, парки. Отдельное внимание уделяется безопасности. Порядок здесь поддерживает не только полиция, но и частные охранные фирмы. В районе расположено несколько международных школ.

Цены на недвижимость средние.

Школы

В ОАЭ можно найти как школы-пансионы, где ребенок с 11 лет может учиться и проживать на территории кампуса, так и дневные заведения, куда ходят дети, чьи родители живут в ОАЭ. Для учеников, которые не стали гражданами ОАЭ, посещение государственных школ возможно только на платной основе. В них обучение для мальчиков и девочек раздельное, а преподавание ведется на арабском языке.

Школьное образование в Дубае входит в число наиболее престижных и прогрессивных в мире. Местная система образования направлена на раскрытие потенциала каждого ребенка. Среди ключевых преимуществ образования в частной школе: хорошее знание иностранных языков, межкультурный обмен, квалифицированный преподавательский состав и, самое интересное — автоматическое зачисление в местные и международные вузы.

Более 40% учеников в ОАЭ посещают частные школы. Одни из самых лучших: Repton School, LFIGP и Kings' School Dubai.

Repton School

Престижная школа находится в центре Дубая, основана в 2007 году. Школа также имеет международный статус International Baccalaureate. Repton Dubai придерживается британской учебной программы.

Lycee Francais International Georges Pompidou Oud Metha, LFIGP

Международная школа Франции была основана в 2013 году. Есть филиалы в Дубае и Шардже. Учебная программа французская.

Kings' School Dubai

Единственная школа в ОАЭ, которая каждый год получает наивысшую оценку в рейтинге KHDA. Основана в 2004 году. Расположена на Street 17, Near Burj Al Arab, Umm Suqeim. Учебная программа британская.

Компании

Для работы в международной компании достаточно просмотреть вакансии и прислать резюме. Но где работать? Среди топовых компаний в Дубае: Emirates integrated telecommunications company, Emirates Group, Nakheel, Etihad rail company, Emirates national oil company.

Emirates integrated telecommunications company — компания-провайдер телекоммуникационных услуг. Существует на рынке с 2006 года под брендом DU.

Emirates Group — международная авиационная холдинговая компания. В ее состав входит много компаний, включая компанию D Nata и Emirates airlines.

Nakheel — один из основных и всемирно известных застройщиков Дубая. Их крупный проект — Пальмовые острова.

Абу-Даби





Благодаря стабильной экономике и обширным возможностям для трудоустройства многие иностранные граждане рассматривают переезд в Абу-Даби с целью трудоустройства, открытия и ведения бизнеса в столице ОАЭ. Это приводит к появлению множества рабочих мест для местных и иностранных работников, что отлично влияет на сектор недвижимости эмирата.



Среди преимуществ жизни и работы в Абу-Даби: высокая зарплата и освобождение от налогов на доход, солнечный климат, безопасность, разнообразие культур.

Районы

При выборе жилья нужно уточнить несколько факторов. Если в Дубае можно найти жилье за «копейки», то сделать это в Абу-Даби невозможно. Здесь даже за неприглядную комнатку придется заплатить немало. Еще, в городе не развит общественный транспорт. Вам придется либо приобрести автомобиль, либо постоянно пользоваться услугами такси. К тому же, в Абу-Даби иностранцы не имеют права владеть землей. Поэтому лучше ориентироваться на покупку квартиры, а не частного дома.

3 лучших района для экспатов: Downtown, Madinat Zayed, Al Raha.

Downtown

В центре столицы есть роскошные жилые объекты, торговые центры со всем необходимым, отличные рестораны и бары, лучшие в городе детские сады и школы. Живя в центре, можно не заботиться о приобретении собственного автомобиля. Иммигранты часто селятся в центральной части города, чтобы иметь возможность пользоваться всеми благами столицы.

Единственный недостаток жизни в центре — высокие цены.

Madinat Zayed

Madinat Zayed находится неподалеку от центра. Стоимость на недвижимость здесь существенно ниже, чем в центре. Одна из наиболее интересных достопримечательностей Абу-Даби «Золотой рынок» также находится в этом районе.

Al Raha

Главное преимущество Al Raha — большое число пляжей и широкая набережная. В этом районе есть все необходимое для жизни: городские квартиры и частные дома, большой торговый центр, больница и аптеки, международные школы.

Снять жилье у моря выходит дешевле, чем в отдалении от него, поскольку в глубине района выстроены люксовые апартаменты. Тихий и комфортный район подойдет для семейной жизни.

Школы

В Абу-Даби функционирует много международных школ, дети в которых обучаются согласно различным образовательным программам. Среди топ-3: Abu Dhabi International School Gender, Al Ain International School, The British International School.

Abu Dhabi International School Gender

Школа с английским языком обучения, которая сертифицирована в Кембридже. Здесь учится около 3,5 тысяч детей. Пользуется огромной популярностью у иммигрантов и русскоязычных.

The American International School

Школа работает в Абу-Даби с 1995 года. Учителя здесь могут уделить внимание каждому ребенку, потому что количество студентов младшей школы не превышает 700.

Обучение проходит по международным стандартам. Для того чтобы здесь учится, нужно доказать конкурентоспособность и целеустремленность.

The British International School

Школа открылась в 2009 году. На сегодняшний день обучает свыше 1300 детей, принадлежащих к различным национальным группам.

Компании

Абу-Даби стал столицей для крупных местных компаний. Здесь находятся штаб-квартиры таких предприятий, как Emirates Telecommunications Group, First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank.

Emirates Telecommunications Group Co. PJSC предоставляет телекоммуникационные услуги. Предлагает также средства массовой информации.

First Abu Dhabi Bank предоставляет корпоративные, розничные, частные, инвестиционные банковские услуги. Осуществляет свою деятельность в самых разных сегментах.

Abu Dhabi Commercial Bank также предоставляет розничные, коммерческие банковские услуги.