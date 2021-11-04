Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4d1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4d186af535e33cb3ba9eefb45c20d2f9.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
pereezd-i-oformlenie-vizy-10-blogov-sootechestvennikov-kotorye-pomogut-pri-immigracii
Переезд и оформление визы: 10 блогов соотечественников, которые помогут при иммиграции
94
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 17:45

Переезд и оформление визы: 10 блогов соотечественников, которые помогут при иммиграции

Айя Балтабек, @ayabaltabek


Айя Балтабек.jpg

Айя — иммиграционный юрист в США. Девушка ведет блог, где можно узнать информацию о получении грин-карты для представителей разных профессий, а также об этапах интервью и о том, как перейти с одной карты на другую.


Манас Муратбеков, @muratbekovlaw


Манас Муратбеков.jpg

Манас — юрист, руководит компанией Muratbekov LawFirm, P.A. и специализируется на визах для бизнесменов, талантливых людей и в случаях воссоединения семьи. В блоге рассказывает об успешных кейсах и отвечает на вопросы подписчиков.


Елена Манилич, @manilicholena


Елена Манилич.jpg

Елена родом из Украины. Девушка живет в США с 2017 года и работает иммиграционным адвокатом в юридической компании в Нью-Йорке. Консультирует клиентов по вопросам иммиграции.


Станислав Шамаев, @stanislav_lawyer


Станислав Шамаев.jpg

Станислав — иммиграционный и корпоративный адвокат, основатель юридической компании Shamayev Business Lawво Флориде, США. Станислав оказывает услуги в сферах иммиграции через бизнес и инвестиции — ЕВ-5, Е-2 и L-1, через визы талантов — ЕВ-1, ЕВ-2 и О-1 и рабочую визу —ЕВ-3.


Алия, @aliya.spain.invest


Алия.jpg

Алия — консультирует по вопросам приобретения недвижимости и получении ВНЖ в Испании. Ведет блог, в котором рассказывает об изменениях в законодательстве и процессе покупки жилья в стране.


Олег Самохвалов, @canadamania


Олег Самохвалов.jpg

Олег — иммиграционный консультант. Ведет блог об учебе и переезде в Канаду. У него на странице можно узнать о сайтах для регистрации, заключении договора с консультантом, местных колледжах и университетах.


Виктория Шелегина, @immigration_lawyer_usa


Виктория Шелегина.jpg

Адвокат по иммиграционным делам. В блоге Виктории можно узнать о требованиях для получения иммиграционной визы, об улучшении кейсов и о том, в каких случаях члены семьи могут сопровождать владельца визы.


Екатерина Муратова, @icemlaw


Екатерина Муратова.jpg

Екатерина работает иммиграционным адвокатом в США. Также входит в топ-10 юристов Флориды. Ведет блог, где рассказывает о способах переезда в страну.


Ксения Кармалыга, @kseniya_sardiniya


Ксения Кармалыга.jpg

Ксения — специалист по иммиграции и приобретению недвижимости в Италии. Она может помочь с организацией переезда, арендой и покупкой жилья, а также с получением документов.


Лера, @nissa.live


Лера.jpg

Лера родом из Латвии. Она живет в Ницце и ведет блог об эмиграции. Там вы можете узнать о том, какие шаги нужно предпринять при переезде и как адаптироваться во Франции.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #переезд #виза #жизньзаграницей #иммиграция
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Даулет Уранхаев о жизни в Швейцарии и работе в УЕФА
4461
Образовательные стипендии и программы для женщин: бакалавриат, магистратура, MBA
2106
Камила Дауренова о работе видеомонтажером в США и сотрудничестве с Nike и Dior
791