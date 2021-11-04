Переезд и оформление визы: 10 блогов соотечественников, которые помогут при иммиграции









Айя — иммиграционный юрист в США. Девушка ведет блог, где можно узнать информацию о получении грин-карты для представителей разных профессий, а также об этапах интервью и о том, как перейти с одной карты на другую.









Манас — юрист, руководит компанией Muratbekov LawFirm, P.A. и специализируется на визах для бизнесменов, талантливых людей и в случаях воссоединения семьи. В блоге рассказывает об успешных кейсах и отвечает на вопросы подписчиков.









Елена родом из Украины. Девушка живет в США с 2017 года и работает иммиграционным адвокатом в юридической компании в Нью-Йорке. Консультирует клиентов по вопросам иммиграции.













Станислав — иммиграционный и корпоративный адвокат, основатель юридической компании Shamayev Business Lawво Флориде, США. Станислав оказывает услуги в сферах иммиграции через бизнес и инвестиции — ЕВ-5, Е-2 и L-1, через визы талантов — ЕВ-1, ЕВ-2 и О-1 и рабочую визу —ЕВ-3.









Алия — консультирует по вопросам приобретения недвижимости и получении ВНЖ в Испании. Ведет блог, в котором рассказывает об изменениях в законодательстве и процессе покупки жилья в стране.













Олег — иммиграционный консультант. Ведет блог об учебе и переезде в Канаду. У него на странице можно узнать о сайтах для регистрации, заключении договора с консультантом, местных колледжах и университетах.









Адвокат по иммиграционным делам. В блоге Виктории можно узнать о требованиях для получения иммиграционной визы, об улучшении кейсов и о том, в каких случаях члены семьи могут сопровождать владельца визы.









Екатерина работает иммиграционным адвокатом в США. Также входит в топ-10 юристов Флориды. Ведет блог, где рассказывает о способах переезда в страну.









Ксения — специалист по иммиграции и приобретению недвижимости в Италии. Она может помочь с организацией переезда, арендой и покупкой жилья, а также с получением документов.









Лера родом из Латвии. Она живет в Ницце и ведет блог об эмиграции. Там вы можете узнать о том, какие шаги нужно предпринять при переезде и как адаптироваться во Франции.