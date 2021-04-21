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PepsiCo к 2030 году внедрит практики «устойчивого земледелия» на почти 3 млн га
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Сегодня в 11:25

PepsiCo к 2030 году внедрит практики «устойчивого земледелия» на почти 3 млн га

PepsiCo объявила, что к 2030 году в рамках проекта PepsiCo+ планирует внедрить практики устойчивого земледелия на почти 3 млн га, используемых поставщиками компании. Благодаря этим мерам компания планирует за 10 лет сократить выбросы углекислого газа как минимум на 3 млн тонн. PepsiCo также будет закупать 100% сельскохозяйственного сырья только из ответственных источников, а также обязуется оказать поддержку более чем 250 000 человек, занятых в сфере сельского хозяйства по всему миру.

Программа устойчивого сельского хозяйства PepsiCo подразумевает выращивание необходимых компании ингредиентов путем, который ускоряет внедрение практик «регенеративного сельского хозяйства», то есть не наносящих вреда окружающей среде и при этом способствующих улучшению жизни фермерских хозяйств.

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#бизнес #экология #сельскоехозяйство #pepsico
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