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Pentatonica. Как в Казахстане создать интеллигентный бренд одежды и знать своего клиента
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Сегодня в 20:21

Pentatonica. Как в Казахстане создать интеллигентный бренд одежды и знать своего клиента

Кира Майшева, родной город Алматы, бренд-менеджер


Как все началось


Изначально у нас с Сауле, моим партнером, была идея открыть кафе-бутик. Мы прописали бизнес-план и поняли, что не потянем, потому что у нас не было больших инвестиций и опыта работы в общепите. Тогда мы создали коллекцию одежды, провели показ в ресторане, после которого нам предложили продавать коллекцию в формате кафе-бутика. Дальше мы открыли свой первый магазин площадью 26 квадратных метров в ТЦ «Алмалы». Когда ТЦ «Алмалы» закрыли на реконструкцию, нам пришлось искать другие варианты и мы переехали. Немного позже мы открыли бутик в Астане, а в Алматы бутик Pentatonica теперь можно найти в МФК Ramstore All In.

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Я по специальности экономист и бренд-менеджер в сфере моды и товаров люкса. Ни у меня, ни у Сауле нет специального образования в области дизайна одежды. Мы действуем интуитивно. Сауле больше занимается коллекциями, я — маркетингом. У нас четко прописаны обязанности каждого, мы взаимодополняем друг друга.


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Сауле — музыкант и звукорежиссер, поэтому мы назвали бренд Pentatonica. Оно показалось нам загадочным и интеллигентным. Пентатоника — это пять нот, которые позволяют музыканту импровизировать. Мы переложили это на моду, и предметы гардероба стали нашими нотами, с помощью которых мы создаем музыку.

Многие, кто впервые попадает в наш бутик, думают, что мы итальянский бренд


Бренду Pentatonica в этом году восемь лет. За эти годы мы обрели команду из 35 человек, производство полного цикла, стали выпускать 4-5 коллекций в год, для которых самостоятельно делаем съемки и маркетинг. Также работаем еще с пятью бутиками по Казахстану, которым отправляем наши вещи. Мы гордимся тем, что имеем.


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Наше отличие в том, что мы взяли на себя смелость иметь такие большие бутики. У нас 100 квадратных метров в Алматы и 80 в Астане. Это серьезные расходы, но мы никогда ничего не боимся, идем напролом. Еще одна особенность — у нашей одежды нет национального колорита. Многие, кто впервые попадает в наш бутик, думают, что мы итальянский бренд. Нам это льстит, но и обязывает держать планку по пошиву, качеству тканей и сервису.

Мы стоим особнячком в казахстанской модной тусовке, потому что не ходим на мероприятия, не фотографируемся для модных журналов. Мы решили, что наш бренд не про личность, он про продукт, который мы делаем.


О клиентах


Наша клиентка точно знает, чего хочет от жизни, она не сомневается и имеет свой собственный стиль. Это свободные, независимые и сильные женщины разного возраста, их объединяет внутренний стержень.

Наши клиентки счастливые и часто выбирают одежду бренда Pentatonica для самых разных праздников, мероприятий и других знаковых событий в жизни. Нам нравится, как за пределами бутика живут наши вещи.

Мы держим руку на пульсе нашего клиента, прислушиваемся к нему, потому что хотим соответствовать его представлениям и ожиданиям.


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Клиентам нравится наш крой, посадка, размерная сетка и то, как они себя ощущают в нашей одежде. Им нравится то, что мы остаемся верны себе и предлагаем индивидуальный подход, если нужно укоротить, удлинить или, например, добавить карманы. Такой подход вы не найдете в масс-маркете, за таким можно прийти только к казахстанским брендам.

Я хочу поблагодарить клиентов за 2020 год, потому что, несмотря на то, что магазины были закрыты, они покупали у нас пижамные костюмы, халаты и другую одежду. Благодаря их поддержке мы выстояли и дальше хотим развиваться вместе с нашими клиентами.


О сложностях


Основная сложность в том, что для создания одежды приходится использовать все привозное, так как в Казахстане не производят ткани, нитки или даже фурнитуру.


О планах


Мы рады, что сохранили то, что имеем, и будем продолжать делать коллекции. Уже через пару недель мы выпускаем весеннюю коллекцию.

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#казахстан #одежда #брендодежды #казахстанскийбренд #pentatonica
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