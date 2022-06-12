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Павел Дуров подтвердил запуск премиальной подписки в Telegram
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Сегодня в 10:45

Павел Дуров подтвердил запуск премиальной подписки в Telegram

Павел Дуров подтвердил, что в июне в Telegram запустят премиальную подписку — Telegram Premium. Подписка будет стоить $4,99 в месяц — бета-версия для Android уже выпущена.

Все существующие функции останутся бесплатными, а также появится много новых. Пользователям у которых нет подписки Telegram Premium, частично будут доступны ее преимущества — просмотр очень больших документов, медиа-файлов, использование стикеров и реакций, отправленных премиум-пользователями.

В Telegram Premium войдет: отключение рекламы, загрузка крупных файлов — 4 Гб вместо 2 Гб, увеличенный лимит на создание папок и количество каналов в них. Пользователи с премиум-подпиской получат функцию расшифровки аудио-сообщений, приоритетную выгрузку файлов из мессенджера и смогут поставить видео-аватар.

Источник: incrussia.ru

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