Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы в каналах. Она может быть оформлена в виде подписки.

Команда мессенджера также работает над решением для авторов, которые хотят отключить рекламу в своем канале.

Первые рекламные сообщения в мессенджере появились 5 ноября. Дуров опубликовал как объявление свой пост и разместил его в каналах с десятками тысяч подписчиков. Он отображался последним в ленте сообщений канала с пометкой «спонсировано» и удалить его было нельзя.

Источник: vc.ru