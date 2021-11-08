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Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах
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Сегодня в 10:44

Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы в каналах. Она может быть оформлена в виде подписки.

Команда мессенджера также работает над решением для авторов, которые хотят отключить рекламу в своем канале.

Первые рекламные сообщения в мессенджере появились 5 ноября. Дуров опубликовал как объявление свой пост и разместил его в каналах с десятками тысяч подписчиков. Он отображался последним в ленте сообщений канала с пометкой «спонсировано» и удалить его было нельзя.

Источник: vc.ru

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