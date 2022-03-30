Паспорт Люксембурга признали лучшим в мире

Паспорт Люксембурга с учетом налоговых требований и количества стран, которые позволяют его обладателям въезжать без визы, занял первое место в рейтинге лучших паспортов от консалтинговой иммиграционной компании Nomad Capitalist.

Также в топ-10 лучших паспортов вошли паспорта Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Португалии, Чехии, Нидерландов и Сингапура.

Nomad сортировала страны по следующим критериям:

— количество стран с безвизовым режимом для обладателя паспорта

— налогообложение

— допустимость двойного гражданства и личные свободы.

Источник: incrussia.ru