Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода

Microsoft интегрирует модель естественного языка GPT-3 компании Open AI Илона Маска в платформу для low-code разработки Power Apps. Это позволит создавать приложения в практически интуитивном, диалоговом режиме, без знания кода и формул, сообщили в Microsoft в рамках технологической конференции Microsoft Build 2021.

Принцип работы нового продукта схож с поисковой системой — пользователь формулирует запрос и получает в ответ варианты формул, из которых сможет выбрать подходящий.

Например, при разработке приложения для e-commerce пользователь сможет в режиме диалога описать программе желаемый результат. Допустим, «найти продукты», название которых начинается с «дети», и модель на искусственном интеллекте GPT-3 предложит варианты преобразования команды в формулу Microsoft Power EX.

В компании отметили, что формирование сложных запросов может потребовать глубоких знаний программирования. Кроме того, возможности нового продукта больше направлены на помощь людям, изучающим язык программирования Power Fx, чем на замену необходимости человеку понимать код.

Новые функции станут доступны в рамках публичного предварительного тестирования, к концу июня.

Источник: rb.ru