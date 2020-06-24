Партнер Astana Hub на базе UNIT.City объявляет набор стартапов

Партнеры Astana Hub акселерационный хаб Sector X на базе UNIT.City в Украине объявляет набор стартапов. Участники могут пройти акселерационную программу в формате самообучения, запустить пилоты с корпоративными партнерами Sector X и привлечь инвестиции.

Также участники программы получают:

— возможность найти клиента и партнера, с которым можно запустить пилот

— места для команды в инновационном парке UNIT.City

— регулярные мероприятия — воркшопы, лекции, сессии

— кредиты от AWS и Digital Ocean на тысячи долларов

— возможность привлечь инвестиции от инвест-партнеров Хаба.

Вся работа в Sector X ведется в рамках индустриальных треков. Сейчас запущены треки Логистика, Медицина и Бьюти с крупными партнерами — «Фокстрот», «Фармак» и «Лореаль».

Доступны разные условия участия для разных стартапов — от бесплатного до 690 долларов за программу.

Подробности о Sector X доступны по ссылке.