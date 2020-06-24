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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Партнер Astana Hub на базе UNIT.City объявляет набор стартапов
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Сегодня в 10:39

Партнер Astana Hub на базе UNIT.City объявляет набор стартапов

Партнеры Astana Hub акселерационный хаб Sector X на базе UNIT.City в Украине объявляет набор стартапов. Участники могут пройти акселерационную программу в формате самообучения, запустить пилоты с корпоративными партнерами Sector X и привлечь инвестиции.

Также участники программы получают:

— возможность найти клиента и партнера, с которым можно запустить пилот

— места для команды в инновационном парке UNIT.City

— регулярные мероприятия — воркшопы, лекции, сессии

— кредиты от AWS и Digital Ocean на тысячи долларов

— возможность привлечь инвестиции от инвест-партнеров Хаба.

Вся работа в Sector X ведется в рамках индустриальных треков. Сейчас запущены треки Логистика, Медицина и Бьюти с крупными партнерами — «Фокстрот», «Фармак» и «Лореаль».

Доступны разные условия участия для разных стартапов — от бесплатного до 690 долларов за программу.

Подробности о Sector X доступны по ссылке.

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#стартап #технологии #astanahub
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