Paramount запускает детский телеканал Nickelodeon HD на казахском языке

Большинство героев любимых детских шоу впервые заговорят на казахском благодаря масштабному проекту по локализации контента. Nickelodeon HD расширит аудиторию популярных каналов компании, уже транслируемых в стране.

До конца 2022 года зрителей канала ожидают 354 премьерных эпизода. Среди них такие популярные анимационные шоу, как: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Смурфики», «Варварка и тролль», «Элвин и бурундуки», «Звездный путь: Протозвезда» и «Трансформеры», а также новые телесериалы «Запредел» и «Загадки острова Рок».

Информацию о Nickelodeon HD и его подключении можно найти на сайте канала.

Источник: tengrinews.kz



