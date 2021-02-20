Panasonic создала обнимательного робота-кота

Японская компания Panasonic создала стационарного робота-кота Никобо для людей, которые страдают от одиночества во время пандемии.
У Никобо нет ног или колес, чтобы самостоятельно передвигаться по дому, но он может активно крутиться на месте, кивать головой, менять направление взгляда и помахивать серым хвостом.
В робота встроена камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет ему идентифицировать своего хозяина, а также датчик освещения, чтобы Никобо мог поспать при ярком солнечном свете. Робокот выполнен из приятного вязаного материала, поэтому его постоянно хочется обнимать.
Помимо объятий, с ним также можно разговаривать. Правда, сначала он будет знать только несколько слов, но постепенно его речь прокачается до уровня ребенка.
Источник: daily.afisha.ru