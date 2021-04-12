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P!Nk И Rag'n'Bone Man выпустили совместный сингл
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Сегодня в 11:22

P!Nk И Rag'n'Bone Man выпустили совместный сингл

Новая баллада Anywhere Away from Here демонстрирует вокальные таланты обоих артистов. По словам самого Rag’n’Bone Man, эта песня о «желании исчезнуть из неудобных ситуаций — об уязвимостях, с которыми мы все сталкиваемся». Песня написана в сотрудничестве с Беном Джэксон-Куком, который также принял участие в записи большей части нового альбома Life By Misadventure.

Релиз альбома намечен на 23 апреля. Это продолжение дебютного Human, увидевшего свет в 2017 году и возглавившего официальный чарт альбомов Великобритании. Дебютник принес певцу ряд премий, в том числе BRIT Awards за прорыв года.

Источник: karmapolitan.ru

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#музыка #новыйтрек #p!nk
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