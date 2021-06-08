Ozon запустил сервис для поиска квартир

Онлайн-ретейлер Ozon и ГК «КОРТРОС» запустили первый в России проект по продаже квартир через маркетплейс. Покупатели смогут платно забронировать квартиру, эксклюзивно представленную на Ozon. Взамен клиент получит кэшбэк для покупок на маркетплейсе в размере 25% от стоимости брони.

Пока на Ozon доступны 30 эксклюзивных квартир в московских жилых комплексах бизнес-класса: Headliner, iLove и Bauman House. Стоимость недвижимости варьируется от 18 до 46 млн руб., что дешевле, чем в каналах продаж «КОРТРОС».

Ozon будет продавать платное бронирование квартиры, которое в среднем составляет 2% от ее стоимости и учитывается застройщиком как депозит. На этом Ozon будет зарабатывать. При этом 25% от цены брони маркетплейс зачислит покупателю в виде баллов Ozon, которые можно потратить на площадке.

В карточке товара можно посмотреть видеообзор квартиры, панорамные фотографии и схемы планировки. При оформлении брони покупатели могут связаться с застройщиком и задать ему вопросы в онлайн-чате. Закрытие сделки происходит напрямую с застройщиком.

Квартиру можно также купить в ипотеку. На представленную на Ozon недвижимость действуют все актуальные условия по ипотеке от застройщика.

Источник: incrussia.ru