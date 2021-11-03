Ozon, Wildberries, Mail.ru — 13 брендов, которые выходят на рынок Центральной Азии

Казахстан
Ozon
Ozon — один из первых интернет-магазинов в России. Работает с 1998 года.
В 2021 году компания открыла представительство в Казахстане во главе с Мольдер Рысалиевой. Теперь казахстанцы могут не только заказывать товары на площадке, но и выставлять их на продажу по моделям FBS и rFBS.
Wildberries
Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России. Был основан в 2004 году.
Недавно компания объявила, что запускает в Казахстане программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов. Чтобы открыть партнерскую точку, нужно иметь юридическое лицо, зарегистрироваться в приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.
Amazon
Помимо российских маркетплейсов, развитие в Центральной Азии получила и крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon.
С мая 2021 года Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан вошли в список стран, которым разрешено торговать на платформе.
adidas
Известный бренд, один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире.
В Казахстане уже давно работают магазины компании adidas. Но теперь покупатели могут заказать любую обувь или одежду бренда в Казахстане, через приложение.
Mail.ru
Mail.ru Group — крупная технологическая компания из России.
Бренд выходит на рынок Казахстана в партнерстве с местной компанией QazCloud. Они будут сотрудничать, создавая продукты в области облачных сервисов.
Orzax
Orzax — это крупная турецкая фармацевтическая компания. Бренд создает витамины для поддержания здоровья человека на основе натуральных ингредиентов.
Теперь витамины этого бренда можно будет приобрести и в Казахстане. Эксклюзивный ввоз препаратов будет осуществлять казахстанская компания Sante Group.
Узбекистан
Renault
Французская автомобилестроительная корпорация, которая уже представлена в Казахстане, в октябре вышла и на рынок Узбекистана.
Официальным импортером автомобилей Renault в Узбекистане стал бренд Roodell. Среди первых автомобилей компании на новом рынке будут купе-кроссовер Arkana, городской кроссовер Kaptur и внедорожник Duster.
Chery
Еще одна автомобилестроительная компания, но из Китая. Бренд Chery также выходит на рынок Узбекистана, где представит новые модели автомобилей. Например, новый внедорожник Chery Tiggo 9.
Rozetka
Rozetka — крупнейший онлайн-ритейлер Украины и Молдовы. Компания работает с 2005 года.
В этом году бренд вышел на рынок Узбекистана, запустив в Ташкенте свой сайт, доставку и точку для выдачи товаров.
Zepter International
Швейцарская компания, которая занимается производством и продажей товаров для здоровья и красоты.
Летом 2021 года в Ташкенте открылся первый шоурум бренда. Там можно найти посуду, кухонную утварь и другие товары компании.
Ashley Furniture HomeStore
Американский производитель мебели, который был основан еще в 1945 году. Один из крупнейших мебельных брендов в мире.
Теперь шоурум бренда работает и в Ташкенте. Это официальная торговая точка в Узбекистане.
Кыргызстан
JCB
JCB — это самая крупная платежная система Японии. При этом, она входит в семерку ведущих платежных систем мира.
Осенью этого года компания зарегистрировалась в Кыргызстане в качестве оператора международной платежной системы по расчетам с использованием платежных карт JCB.
O’stin
Розничная сеть магазинов из России, которая предлагает мужскую и женскую одежду и аксессуары.
Недавно популярный российский бренд вышел на рынок Кыргызстана. Первый магазин открылся в торговом центре «Азия Молл».