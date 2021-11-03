Ozon, Wildberries, Mail.ru — 13 брендов, которые выходят на рынок Центральной Азии

Казахстан

Ozon

@ozonru





Ozon — один из первых интернет-магазинов в России. Работает с 1998 года.

В 2021 году компания открыла представительство в Казахстане во главе с Мольдер Рысалиевой. Теперь казахстанцы могут не только заказывать товары на площадке, но и выставлять их на продажу по моделям FBS и rFBS.





Wildberries

@wildberriesru





Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России. Был основан в 2004 году.

Недавно компания объявила, что запускает в Казахстане программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов. Чтобы открыть партнерскую точку, нужно иметь юридическое лицо, зарегистрироваться в приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.





Amazon

@amazon





Помимо российских маркетплейсов, развитие в Центральной Азии получила и крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon.

С мая 2021 года Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан вошли в список стран, которым разрешено торговать на платформе.





adidas

@adidasrussia





Известный бренд, один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире.

В Казахстане уже давно работают магазины компании adidas. Но теперь покупатели могут заказать любую обувь или одежду бренда в Казахстане, через приложение.





Mail.ru





@mailrugroup





Mail.ru Group — крупная технологическая компания из России.

Бренд выходит на рынок Казахстана в партнерстве с местной компанией QazCloud. Они будут сотрудничать, создавая продукты в области облачных сервисов.





Orzax

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@orzaxglobal





Orzax — это крупная турецкая фармацевтическая компания. Бренд создает витамины для поддержания здоровья человека на основе натуральных ингредиентов.

Теперь витамины этого бренда можно будет приобрести и в Казахстане. Эксклюзивный ввоз препаратов будет осуществлять казахстанская компания Sante Group.

Узбекистан

Renault

@renault.uz





Французская автомобилестроительная корпорация, которая уже представлена в Казахстане, в октябре вышла и на рынок Узбекистана.

Официальным импортером автомобилей Renault в Узбекистане стал бренд Roodell. Среди первых автомобилей компании на новом рынке будут купе-кроссовер Arkana, городской кроссовер Kaptur и внедорожник Duster.





Chery

@Chery-Uzbekistan

Еще одна автомобилестроительная компания, но из Китая. Бренд Chery также выходит на рынок Узбекистана, где представит новые модели автомобилей. Например, новый внедорожник Chery Tiggo 9.





Rozetka





rozetka.uz





Rozetka — крупнейший онлайн-ритейлер Украины и Молдовы. Компания работает с 2005 года.

В этом году бренд вышел на рынок Узбекистана, запустив в Ташкенте свой сайт, доставку и точку для выдачи товаров.





Zepter International





@zepter_uzbekistan_official





Швейцарская компания, которая занимается производством и продажей товаров для здоровья и красоты.

Летом 2021 года в Ташкенте открылся первый шоурум бренда. Там можно найти посуду, кухонную утварь и другие товары компании.





Ashley Furniture HomeStore





@ashleyhomestore.uz





Американский производитель мебели, который был основан еще в 1945 году. Один из крупнейших мебельных брендов в мире.

Теперь шоурум бренда работает и в Ташкенте. Это официальная торговая точка в Узбекистане.

Кыргызстан

JCB

jcb.jp





JCB — это самая крупная платежная система Японии. При этом, она входит в семерку ведущих платежных систем мира.

Осенью этого года компания зарегистрировалась в Кыргызстане в качестве оператора международной платежной системы по расчетам с использованием платежных карт JCB.





O’stin





@ostin_official





Розничная сеть магазинов из России, которая предлагает мужскую и женскую одежду и аксессуары.

Недавно популярный российский бренд вышел на рынок Кыргызстана. Первый магазин открылся в торговом центре «Азия Молл».