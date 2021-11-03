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Ozon, Wildberries, Mail.ru — 13 брендов, которые выходят на рынок Центральной Азии
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Сегодня в 14:44

Ozon, Wildberries, Mail.ru — 13 брендов, которые выходят на рынок Центральной Азии

Казахстан

Ozon


@ozonru

Ozon

Ozon — один из первых интернет-магазинов в России. Работает с 1998 года.

В 2021 году компания открыла представительство в Казахстане во главе с Мольдер Рысалиевой. Теперь казахстанцы могут не только заказывать товары на площадке, но и выставлять их на продажу по моделям FBS и rFBS.


Wildberries


@wildberriesru

WILDBERRIES.jpg

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России. Был основан в 2004 году.

Недавно компания объявила, что запускает в Казахстане программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов. Теперь предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов. Чтобы открыть партнерскую точку, нужно иметь юридическое лицо, зарегистрироваться в приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.


Amazon


@amazon

amazon

Помимо российских маркетплейсов, развитие в Центральной Азии получила и крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon.

С мая 2021 года Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан вошли в список стран, которым разрешено торговать на платформе.


adidas


@adidasrussia

adidas

Известный бренд, один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире.

В Казахстане уже давно работают магазины компании adidas. Но теперь покупатели могут заказать любую обувь или одежду бренда в Казахстане, через приложение.


Mail.ru


@mailrugroup

Mail.ru.jpg

Mail.ru Group — крупная технологическая компания из России.

Бренд выходит на рынок Казахстана в партнерстве с местной компанией QazCloud. Они будут сотрудничать, создавая продукты в области облачных сервисов.


Orzax

@orzaxglobal

orzax.jpg

Orzax — это крупная турецкая фармацевтическая компания. Бренд создает витамины для поддержания здоровья человека на основе натуральных ингредиентов.

Теперь витамины этого бренда можно будет приобрести и в Казахстане. Эксклюзивный ввоз препаратов будет осуществлять казахстанская компания Sante Group.

Узбекистан


Renault


@renault.uz

@renault.uz

Французская автомобилестроительная корпорация, которая уже представлена в Казахстане, в октябре вышла и на рынок Узбекистана.

Официальным импортером автомобилей Renault в Узбекистане стал бренд Roodell. Среди первых автомобилей компании на новом рынке будут купе-кроссовер Arkana, городской кроссовер Kaptur и внедорожник Duster.


Chery


@Chery-Uzbekistan

Chery Tiggo

Еще одна автомобилестроительная компания, но из Китая. Бренд Chery также выходит на рынок Узбекистана, где представит новые модели автомобилей. Например, новый внедорожник Chery Tiggo 9.


Rozetka

rozetka.uz

rozetkaua

Rozetka — крупнейший онлайн-ритейлер Украины и Молдовы. Компания работает с 2005 года.

В этом году бренд вышел на рынок Узбекистана, запустив в Ташкенте свой сайт, доставку и точку для выдачи товаров.


Zepter International


@zepter_uzbekistan_official

@zepter_uzbekistan_official.jpg

Швейцарская компания, которая занимается производством и продажей товаров для здоровья и красоты.

Летом 2021 года в Ташкенте открылся первый шоурум бренда. Там можно найти посуду, кухонную утварь и другие товары компании.


Ashley Furniture HomeStore


@ashleyhomestore.uz

ashleyhomestore.uz

Американский производитель мебели, который был основан еще в 1945 году. Один из крупнейших мебельных брендов в мире.

Теперь шоурум бренда работает и в Ташкенте. Это официальная торговая точка в Узбекистане.

Кыргызстан


JCB


jcb.jp

jcb-1.jpg

JCB — это самая крупная платежная система Японии. При этом, она входит в семерку ведущих платежных систем мира.

Осенью этого года компания зарегистрировалась в Кыргызстане в качестве оператора международной платежной системы по расчетам с использованием платежных карт JCB.


O’stin


@ostin_official

ostin_official

Розничная сеть магазинов из России, которая предлагает мужскую и женскую одежду и аксессуары.

Недавно популярный российский бренд вышел на рынок Кыргызстана. Первый магазин открылся в торговом центре «Азия Молл».

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