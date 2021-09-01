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Ozon в три раза увеличил объемы переработки упаковки с 2018 года
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Сегодня в 11:39

Ozon в три раза увеличил объемы переработки упаковки с 2018 года

С 2018 года компания переработала около 15 тысяч тонн упаковки.

В программу Ozon Recycle, которая действует с 2014 года, входит организованный сбор вторсырья в логистических центрах, его подготовка и отправка на переработку. В ней участвуют девять фулфилмент-центров компании, а также более 20 компаний-партнеров.

На переработку отправляется весь картон, а воздушно-пузырьковую пленку, которая помогает защитить товары от повреждений, Ozon почти полностью заменил на крафтовую бумагу.

С 2018 по 2020 год онлайн-ритейлер увеличил объемы переработки картона и стрейч-пленки более чем в три раза — с 1,9 до 6,4 тысяч тонн. По итогам 2020 года было переработано 68% отходов, а вторсырья (гофрокартон и стрейч-пленка) — 80%.

За первое полугодие 2021 года маркетплейс переработал более 4 тысяч тонн упаковки.

Источник: rb.ru

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#экология #маркетплейс #переработка #recycling #ozon
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