Ozon в три раза увеличил объемы переработки упаковки с 2018 года





В программу Ozon Recycle, которая действует с 2014 года, входит организованный сбор вторсырья в логистических центрах, его подготовка и отправка на переработку. В ней участвуют девять фулфилмент-центров компании, а также более 20 компаний-партнеров.





На переработку отправляется весь картон, а воздушно-пузырьковую пленку, которая помогает защитить товары от повреждений, Ozon почти полностью заменил на крафтовую бумагу.





С 2018 по 2020 год онлайн-ритейлер увеличил объемы переработки картона и стрейч-пленки более чем в три раза — с 1,9 до 6,4 тысяч тонн. По итогам 2020 года было переработано 68% отходов, а вторсырья (гофрокартон и стрейч-пленка) — 80%.





За первое полугодие 2021 года маркетплейс переработал более 4 тысяч тонн упаковки.





С 2018 года компания переработала около 15 тысяч тонн упаковки.