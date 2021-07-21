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Ozon создаст роботов для сортировки и доставки товаров
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Сегодня в 10:38

Ozon создаст роботов для сортировки и доставки товаров

Инженеры Ozon займутся разработкой роботов для использования на складах, а также для доставки товаров клиентам. В компании рассчитывают, что это уменьшит «затраты на заказ», увеличит скорость их обработки и повысит продуктивность сотрудников.

Разработкой занимается 40 инженеров во главе с Салимжаном Гафуровым. Лаборатория компании располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис», Ozon подал заявку на получение статуса ее партнера.

В Ozon не раскрыли объем инвестиций в лабораторию. Представитель компании лишь пояснил, что роботизация — это часть плана развития логистической инфраструктуры, в которую в 2021 году Ozon вложит около 25 млрд руб.

Источник: rb.ru

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