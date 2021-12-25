Ozon предоставит пользователям доступ к просмотру фильмов и сериалов

Онлайн-ретейлер Ozon договорился о сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion. Это позволит компании предоставлять доступ к фильмам и сериалам площадок начиная с 24 декабря.

Доступ можно будет получить через подписку Ozon Premium. Стоимость подписки составляет 199 рублей, она включает в себя программу лояльности онлайн-ретейлера, а также сделает клиентов подписчиками Kion и Megogo. Если брать подписку отдельно, то на Kion она обойдется в 199 рублей в месяц, на Megogo — 397 рублей.

Источник: incrussia.ru