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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ozon предоставит пользователям доступ к просмотру фильмов и сериалов
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Сегодня в 10:30

Ozon предоставит пользователям доступ к просмотру фильмов и сериалов

Онлайн-ретейлер Ozon договорился о сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion. Это позволит компании предоставлять доступ к фильмам и сериалам площадок начиная с 24 декабря.

Доступ можно будет получить через подписку Ozon Premium. Стоимость подписки составляет 199 рублей, она включает в себя программу лояльности онлайн-ретейлера, а также сделает клиентов подписчиками Kion и Megogo. Если брать подписку отдельно, то на Kion она обойдется в 199 рублей в месяц, на Megogo — 397 рублей.

Источник: incrussia.ru

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