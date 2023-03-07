Ожидание vs реальность: как на самом деле устроена стажировка в международной компании

У многих студентов есть предубеждения, что стажировка — это низкооплачиваемый, рутинный труд без перспектив для будущей карьеры. Участники глобальной программы «Филип Моррис Интернэшнл» INKOMPASS разрушают распространенные мифы о стажировке на своем примере.

Программа INKOMPASS появилась в компании в 2014 году, а с 2017 года была запущена в Казахстане. В программе могут участвовать студенты последних курсов и выпускники вузов, свободно владеющие английским языком. Здесь они получают прекрасный шанс раскрыть себя, работая в творческой, динамичной и культурно разнообразной среде. Это оплачиваемая программа с индивидуальным подходом к каждому студенту, которая позволяет получить профессиональные навыки в реальных бизнес-проектах.

По окончании стажировки, еще до получения диплома, многие получают приглашение на постоянную работу, а вместе с ним и практически неограниченные возможности для роста, развития и построения карьеры мечты в современной международной компании.





Еркебулан Кадиров, специалист по защите торговых марок





Мои ожидания от стажировки INKOMPASS на 100% совпали с реальностью в том плане, что мне дали все возможности, чтобы я как стажер мог вникнуть во все нюансы работы департамента. Компания прикрепила ко мне специалиста — ментора, который объяснял все организационные моменты и был готов поделиться опытом, ответить на вопросы, и непосредственного руководителя, с которым мы обсуждали все детали моего развития как стажера.

Неожиданностью стало то, что моя работа не заключалась в роли ассистента, я выполнял конкретные задачи. В то же время было понимание, что на стажировку приходят, чтобы научиться чему-то, поэтому непосильных задач не ставилось. Наставники в ходе всей стажировки практически всегда рядом, на связи и готовы помочь, но и от стажера требуется быть активным, инициативным и пытаться найти решение, взаимодействовать с коллегами за пределами департамента.

Особенно, мне понравилась возможность оставить какой-то след в компании. Я разработал пять проектов, и все они до сих пор реализуются в канале сбыта, и ими пользуются сотни людей. Для меня это важно, кроме того — это такое портфолио индивидуальных проектов.

Самое важное, чему я научился в ходе стажировки — это понимание клиентоориентированности, будь то коллеги, или клиенты извне. Главный принцип — твой продукт должен быть не просто классным и креативным, а обязательно нацеленным на интересы клиента. Еще два важных навыка, которые я приобрел — это тайм менеджмент и приоритизация. Не скажу, чтобы у меня этих навыков до стажировки совсем не было, но в ходе работы в компании удалось их отточить.





Данаайым Тлеккызы, специалист службы поддержки продукции с пониженным риском





С одной стороны, мои ожидания от стажировки INKOMPASS были оправданы, так как я работала над реальными бизнес-задачами, достигала реальных целей и в ходе всего этого приобрела важный позитивный опыт. А с другой, реальность даже превзошла ожидания, так как у меня немало знакомых, которые проходили стажировки в других компаниях, и большая часть их работы заключалась в «подай-принеси». Я была готова к тому, что это займет большую часть и моей стажировки и рада, что ошиблась.

Я сразу же начала работать над проектами, понимая, ради чего ты это делаешь и какой конкретно результат для бизнеса должен быть от твоей работы. Такой подход к стажерам, конечно, помогает понять и сам бизнес, и корпоративную культуру. Кроме того, меня впечатлило то, как коллеги общаются с нами, стажерами. Никогда не было ощущения, что твой вопрос неуместен, что ты тратишь чье-то время. Меня всегда были готовы и выслушать, и поддержать.

Дам совет будущим стажерам INKOMPASS: ваш руководитель может быть часто занят, и иногда нужно самому проявлять активность — назначать встречи, рассказывать о том, какая работа была проделана, какие трудности возникали и как они были решены. Не нужно ждать, когда руководитель обо всем этом спросит. В этой компании приветствуется инициатива, активность и умение показать себя.





Руслан Шамсутдинов, специалист по активации объектов торговли продукции c пониженным риском

При подаче заявки на стажировку я знал о «Филип Моррис» и примерно понимал, какие возможности может предоставить такая крупная международная компания. Но когда я проходил этапы отбора, были не совсем подходящие для меня вакансии, и меня спросили, что мне нравится. Я выбрал отдел продаж, так как люблю работать с людьми и коммуницировать. В результате, специально для меня сформировали вакансию в коммерческом отделе и это было здорово.

После начала стажировки я понял, что ожидания у меня были ниже, чем это оказалось на самом деле. Существует стереотип о том, что на стажера сваливают самую «черную» работу, или же бумажную работу, без которой в такой крупной компании в любом случае не обойтись. И я совсем не ожидал, что стажеру доверят решать реальные задачи, которые помогают компании. Именно это впечатлило меня в стажировке INKOMPASS больше всего — то, что мне доверили реальные проблемы, которые только я должен решить.

С коллегами сложились замечательные отношения, как и с моим наставником, который всю стажировку поддерживает, проводит встречи, запрашивает обратную связь. Руководитель также всегда был на связи и при необходимости помогал. На самой первой встрече было оговорено, что самый «глупый» вопрос — это незаданный вопрос. Вообще, культура коммуникации в «Филип Моррис» на очень высоком уровне, и я рад, что приобщился к ней.

Это самый важный навык, который я получил — умение работать с людьми. Для меня это был вызов, так как последние два года в университете были «ковидными» и, можно сказать, что в компании свою практику коммуникаций я начал почти «с нуля». Все коллеги индивидуальны, но за четыре месяца стажировки я нашел подход к каждому человеку. Любой разговор — это спланированный процесс коммуникации, подстраиваемый под каждого конкретного человека.





Меруерт Аширбекова, менеджер по привлечению талантов «Филип Моррис Казахстан»

Многие стажировки все еще ассоциируются с выполнением рутинных, несложных задач. Наша же цель погрузить молодого специалиста полностью в работу и дать ему возможность реализовать свои идеи и набраться полезных навыков в короткие сроки. Например, выпускники последней нашей стажировки разрабатывали информационные платформы, строили дашборды, помогали командам внедрять гибкие подходы к работе, и даже писали программные коды. Учитывая, что у нас есть столько разнообразных направлений бизнеса, я считаю, что INKOMPASS — это по-настоящему уникальная программа на рынке Казахстана сегодня.

Сейчас у нас много работников, которые с должности стажеров уже выросли до руководителей и менеджеров, карьера стажеров развивается достаточно стремительно. Получит стажер предложение о работе или нет, зависит от него самого. Мы смотрим, как они себя проявляют, как быстро адаптируются и учатся новым навыкам, как умеют налаживать эффективные коммуникации и как работают в команде. Также для нас немаловажно то, как стажер проявляет инициативу и сам ищет и находит решения. Второй аспект — это, конечно, наличие открытых вакансий, подходящих по уровню сложности для выпускников INKOMPASS. Если эти два фактора сошлись, то мы предлагаем работу в компании.

INKOMPASS дает возможность понять, как работает крупная корпорация, и погрузиться в крупные проекты, которые напрямую влияют на бизнес. Это важные навыки при построении карьеры. По завершении стажировки у выпускника INKOMPASS в портфолио уже будет реализованный бизнес-проект, которым можно похвастаться, а также целый список важных навыков, которые необходимы в любой должности, как soft, таких как адаптивность, умение учиться на ходу, так и hard, таких как знание Excel и Power BI.





Как попасть на стажировку INKOMPASS





Подача заявки на прохождение стажировки — это совсем несложный процесс, который занимает несколько минут. Все, что нужно сделать, это заполнить заявку на участие в программе стажировки на сайте INKOMPASS.

Для того, чтобы попасть на стажировку, кандидатам необходимо пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование, ознакомительное интервью, прохождение ассессмент-центра и финальные интервью с потенциальными руководителями. В этом году отбор на стажировку начнется в конце апреля — следите за новостями о запуске на странице компании в Instagram.



