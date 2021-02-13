Ответственность, эмпатия, лидерские способности — что поможет стать хорошим руководителем

Тахмина Кодири, 46 лет, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан









Руководитель в команде — это лидер и наставник. Для достижения результатов он должен обладать такими качествами, как влияние, вовлечение, грамотное и корректное поведение.

Важен высокий уровень эмпатии, основанной на честности и открытости. Это базовый навык на любом уровне. Начинающим лидерам я бы посоветовала не упускать развитие soft skills. Иногда они гораздо важнее, чем hard skills. Умение сопереживать и чувствовать свою команду — вот, что делает менеджера хорошим руководителем. И это все должно быть на основе личного примера, не только на словах.

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Даурен Иманжанов, 43 года, город — Алматы, председатель правления АО «СК «Номад Иншуранс», facebook





Руководитель должен уметь брать на себя ответственность за общее дело: за стратегию, развитие бизнеса, сотрудников, доверие клиентов, результативность и прибыльность деятельности команды.

Важны лидерские способности — стая всегда идет за вожаком. Также нужно развивать управленческие способности.

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Г-н Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии









Для меня быть руководителем означает иметь колоссальную ответственность перед нашими партнерами и сотрудниками не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии.

Для руководителя важны любовь к своему делу и готовность идти рядом со своими сотрудниками. Важно дать им возможность для развития в своем поле деятельности.

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Нурдаулет Айдосов, 33 года, город — Алматы, председатель правления Jysan Invest, @n.aidossov





Руководитель должен хорошо знать бизнес, видеть картину полностью. Я максимально изучаю все аспекты деятельности отделов. Считаю, что не имею права не знать какую-либо часть работы. Это помогает принимать правильные решения, отвечать на вопросы, принимать или отклонять предложения, так как на мне лежит ответственность перед акционером и советом директоров.

Также нужно уметь чувствовать людей. Никакая работа не должна остаться незамеченной. Важно знать, что делает каждый сотрудник, и успеть проговорить с ним его достижения, помочь при необходимости. Придерживаюсь принципа, что пять шагов к компании делает сотрудник и пять шагов делает компания навстречу сотруднику. Это постоянный процесс, когда обе стороны должны прикладывать усилия для эффективной и комфортной работы.

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Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», @baryshev_maxim





Быть руководителем значит принимать на себя ответственность за решения, которые приводят к победам. Такой человек должен четко формулировать свои цели, тщательно формировать команду, а затем заряжать сотрудников энергией на реализацию всех планов.

Профессиональный руководитель должен разбираться во всех процессах внутри компании. Понимать, что происходит внутри бизнеса прямо сейчас, в моменте. Друзья иногда говорят, что у меня уже есть возможность переехать к морю и жить в свое удовольствие. Но я получаю удовольствие прямо сейчас, от каждого прожитого дня со своим коллективом, от того, как мы достигаем наших целей. Когда люди переезжают к морю, они перестают быть руководителями, а их бизнес начинает разрушаться. Я считаю, что лидер всегда должен быть со своей командой. А на пляже можно полежать на пенсии.

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Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии









Понятие «руководитель» можно определить с помощью двух слов из английского языка: Boss и Leader. Между двумя этими понятиями большая пропасть. Boss — это руководитель, который указывает группе, что нужно делать и как. Leader — это руководитель, который задает тон, подает пример сотрудникам.

Хороший руководитель должен уметь правильно подобрать ресурсы, структурировать их, быть визионером — видеть большую цель и уметь донести ее до других, помогать команде своим примером. Мне близка концепция Servant Leadership — служащий лидер. Руководитель должен помогать команде достичь результата, не мешая процессу.

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