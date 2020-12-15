Otus.Ru. О сервисе, который помогает начинающим айтишникам найти работу в крупных компаниях

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.Ru





Как все начиналось

Идея создания проекта появилась во время моей работы в Mail.Ru Group. Я отвечал за обучение студентов и подготовку junior-специалистов для компании. Уже тогда было понятно, что на рынке достаточно много молодых специалистов, которые могут и хотят работать в крупных компаниях. Но компаниям они не очень нужны, так как такие сотрудники не могут сразу, с первого дня, приносить пользу, их необходимо дополнительно обучать. Обычно это обучение длится от трех месяцев до года и отнимает временной ресурс самых ценных сотрудников — senior-специалистов. Уже тогда я подумал, что было бы здорово, если бы существовал сервис, который «на входе» принимал бы junior-ов, а «на выходе» давал middle-ов или даже senior-ов.

Об особенностях проекта

Цель нашей школы — способствовать развитию индустрии, повышая уровень подготовки IT-специалистов. Эту амбициозную задачу мы решаем за счет трех ключевых ингредиентов:

— привлечение к преподаванию лучших практиков

— постоянное улучшение курсов

— широкая линейка образовательных продуктов.

Уникальность проекта в том, что мы сфокусированы исключительно на IT и не размениваемся на другие направления. Наша команда — это люди, которые глубоко понимают специфику нашей отрасли, проработали десятки лет в крупнейших IT-компаниях. Это позволяет нам создавать лучшие образовательные продукты на рынке, привлекая клиентов качеством и возможностью погрузиться в последние достижения IT.

Про контент

Мы преподаем в синхронном формате. Это значит, что мы не используем видеокурсы. Все наши занятия проводятся вживую, в формате вебинаров.

Сейчас с нами сотрудничает около 500 преподавателей, которые создали и проводят 85 курсов. Фишка нашей методики в том, что раз в полгода каждый курс существенно обновляется, примерно на 20%. Таким образом, за два с половиной года курсы становятся полностью новыми, что позволяет реализовывать идею самых актуальных знаний.

Для кого

Наши клиенты — это IT-специалисты уровня junior и выше с опытом работы в отрасли от двух лет. Их возраст — от 25 до 42 лет. В основном они живут в городах-миллиониках России. Но у нас также есть студенты из разных точек мира. Сейчас это более 80 стран и 4 континента.

На сегодняшний день мы обучили чуть менее 10 000 человек. В нашем сообществе сейчас почти 165 000 специалистов, что составляет примерно 15% всего IT-сообщества России.