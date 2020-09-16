Отцы и дети. В чем главная задача родителя, и почему важно, чтобы ребенок советовался, но принимал решения самостоятельно

О семье

Данияр. Семья — это команда людей, которые не могут легко друг от друга избавиться. Поэтому должны жить вместе и быть друг другу полезными. Есть много примеров, когда люди живут вместе и называются семьей, но не являются ею. Потому что они мешают друг другу жить, ослабляют друг друга. Настоящая семья — это взаимная поддержка и усиление друг друга.

Люди создают семьи в 90%, поддавшись импульсу и гормонам, но подписи в ЗАГСе недостаточно, чтобы считаться семьей, это длинный путь. Когда гормоны заканчиваются, становится понятно, делают ли люди друг друга сильнее или оказались рядом случайно.





Актан. Семья — это самые близкие люди, которых вы встретите за всю жизнь. Это люди, которые всегда предоставят любовь и поддержку. Это те, кому вы всегда готовы предоставить любовь и поддержку. Это люди, ссоры и разногласия с которыми только укрепят отношения.

Люди создают семьи по двум причинам. Первая — нами управляют гормоны, и мы считаем, что должны размножаться. Вторая — все люди в жизни ищут счастье, и чаще всего оно приходит, когда мы встречаем кого-то особенного, с кем хочется провести остаток своих дней.

О задачах ребенка и родителя

Данияр. Задача ребенка — расти, развиваться, становиться лучшей версией себя. Задача родителей — не мешать ребенку развиваться и проявлять то, что в нем заложено и чего он хочет.

Задача ребенка — расти, развиваться, становиться лучшей версией себя



Актан. У ребенка задач нет. Конечно, дети должны слушаться родителей, ходить в школу и получать знания. А задача родителей — предоставлять ребенку все, что нужно, чтобы он смог достичь возраста, когда сам сможет принимать решения. И при этом, чтобы ребенок был счастлив.

О любви

Актан. Любовь — это одно из позитивных чувств, которое мы испытываем к по-настоящему близким и нужным нам людям.





Данияр. Для меня любовь — всеобъемлющее понятие, главная причина, почему люди созидают что-нибудь в жизни. В моем понимании любовь — это не только чувства между родителями, членами семьи, между мужчиной и женщиной. Мы все в жизни делаем либо из любви, либо из страха.

О мечтах

Данияр. Без наличия мечты невозможно быть счастливым человеком. Можно получать от жизни отрывочные удовольствия, можно заниматься гедонизмом. Но если говорить о счастье, оно невозможно без мечты. Счастье — когда ты устремлен к мечте и получаешь удовольствие от процесса.

Мечта необходима каждому человеку. Вся моя жизнь пронизана мечтами, и все, что я делаю, делаю во имя мечт.

Без наличия мечты невозможно быть счастливым человеком



Актан. Мечтать нужно, и, желательно, чтобы мечты были недостижимыми. Это я услышал от отца. Когда ваши мечты большие и недостижимые, то даже если вы их достигнете только на 80%, результат в итоге будет лучше, чем 100% маленькой мечты.

Я часто ограничиваю себя тем, что все продумываю, хотя понимаю, что это неправильно, и стараюсь мечтать чаще.

О детстве и взрослении

Актан. Быть ребенком нелегко. Жизненного опыта намного меньше, и не всегда видишь себя со стороны, не все понимаешь. Есть разные ограничения, может показаться, что вам мешают, вредят, но, возможно, вас защищают от чего-то, о чем вы никогда не думали. Из-за этого часто бывает много лишнего стресса и негативных эмоций.





Данияр. Быть ребенком сложно, потому что ты уязвим и зависишь от людей, которые могут оказаться плохими родителями. Человеческое дитя гораздо более зависимо от родителей, чем детеныши животных в природе. Поэтому положение ребенка сложно.

Чтобы ребенку было легче, надо любить. Часто под словом «любить» понимают чувства, но я сторонник теории, что «любить» — это глагол действия. Любить — значит поддерживать и подпитывать, дуть в паруса, находиться рядом, чтобы подхватить. Задача родителей — любить в истинном смысле.

Быть взрослым намного легче, потому что ты зависишь только от самого себя. В остальном жизнь многогранна, сложна и трудна, и это делает ее интересной. Быть взрослым нелегко, но это не значит, что плохо. Для меня легкость — не критерий понятия «хорошо».

Чтобы ребенку было легче, надо любить



Актан. Быть взрослым тоже нелегко. От взрослого ожидают намного больше, чем от ребенка. И нет гарантии, что кто-то будет вам помогать либо делать за вас. Нужно быть готовым решать свои проблемы самому.

Данияр. Человек взрослеет, когда переходит к состоянию независимости. Может обеспечивать себя экономически, становится независим в суждениях и может принимать решения самостоятельно. В том числе совершать ошибки и учиться на них. Когда он выходит на дорогу собственной мечты, а не навязанной кем-то.

Актан более взрослый, чем я в 18 лет. Он более независим в суждениях. Несмотря на то, что мы, родители, относимся к людям, у которых своя позиция по всем вопросам, у него есть собственные суждения, и он далеко не во всем с нами согласен. Но в то же время он не на подростковом уровне, когда дети во всем пытаются противоречить. В его случае он советуется, но принимает решения самостоятельно. И мне это нравится, потому что это признак зрелости. К тому же он зарабатывает деньги и экономически независим от нас. Думаю, это сильно влияет на его самооценку и способность принимать решения.

Актан очень организованный. Он один из самых организованных людей, которых я знаю, более организован, чем мы, родители. Он быстро обучается, во многих сферах более продвинутый и образованный, чем мы.

О времени

Актан. Мы общаемся с папой каждый день. Он прогрессивный человек, следит за последними новостями, чувствуется, что он постоянно развивается. Думаю, я унаследовал от него дисциплинированность в работе, понимание важности и ценности самореализации и навыки саморазвития.

Сейчас, когда я тоже работаю, времени на общение меньше. В итоге стараемся каждый день вместе ужинать, находим время поговорить, это дает возможность не терять связь друг с другом. Когда я учился в школе, чуть ли не каждый вечер мы вместе играли в компьютерные игры. Мне кажется, в процессе он начал лучше понимать меня, а я его.





Данияр. Я стараюсь, чтобы наши разговоры были наполнены смыслом, даже если они не длинные. Он тоже к этому стремится и задает интересные, глубокие вопросы. К примеру, спрашивает про книги или про выборы в Кыргызстане. Сейчас Актан взрослеет, мужает, зреет. Это этап, когда я не хочу сильно вмешиваться и нависать.

Когда сыну было 11 лет, в один момент я почувствовал, что мы проводим мало времени вместе и отдаляемся, наши разговоры становятся поверхностными. Тогда я начал играть с ним в компьютерные игры, в которые играл он. И это нас сблизило. Так как он лучше разбирался в них, получилось, что он находился в позиции учителя. Это было классно для выравнивания наших отношений и дало нам общий язык. Были моменты, когда мы обсуждали ситуации из жизни, и я мог использовать терминологию игры и приводить примеры.

Я стараюсь, чтобы наши разговоры были наполнены смыслом, даже если они не длинные



Мы играли в Dota2 на протяжении пяти-шести лет. И это не было самопожертвованием, лишь бы у нас было что-то общее. Это был хороший образовательный процесс и для Актана, и для меня. Я начал лучше понимать, как устроены современные компьютерные игры, и советую другим родителям не запрещать детям, а сопровождать их в этом. В компьютерных играх больше пользы, чем кажется. Зачастую родители позитивно относятся к ситуации, когда дети играют в шахматы, но негативно, когда в компьютерные игры. На самом деле я, как шахматист, который шесть лет занимался шахматами, участвовал в чемпионатах, считаю, что Dota круче, полезнее, это командная игра, более стратегическая, сложная, трудно рассчитываемая.

О будущем

Актан. Я не стремлюсь становиться менеджером или бизнесменом, как мой отец. В будущем предпочту стать специалистом в одном деле и развиваться.

Данияр. Хочу, чтобы Актан был счастливым человеком. И все. Не хочу задавать рамок, навязывать свои цели. Моя роль — быть рядом, если понадоблюсь, чтобы помочь справиться с трудностями или отпраздновать вместе победы.