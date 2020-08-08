Отцы и дети. Куаныш и Алтынай Калижановы о том, как оставаться семьей, живя в разных концах света

О семье

О задачах ребенка и родителя

О любви

О мечтах

О детстве и взрослении

О времени

О будущем

Я рассматриваю семью как нечто безграничное, которое можно строить всю жизнь и не построить до самого конца. При этом это всего лишь одно звено в цепочке, в блокчейне всех моих родных. Я старший, у меня есть сестра и брат. Несмотря на то, что каждый из нас создал свою семью, мы все тесно связаны друг с другом, и это похоже на молекулярную зависимость. Создавая свой мир, мы остаемся частью той семьи, из которой вышли.Старшая дочь в Канаде, младшая в Малайзии, я в Баку, супруга в Нур-Султане, сестра в Алматы, брат в Атырау. Но, как глава семьи, я каждый день созваниваюсь с ними. Я должен знать, что в этой цепочке моего мира все сбалансировано, все живы и здоровы. Только это дает мне состояние покоя, гармонии.Каждый, и ребенок, и взрослый, нуждается в понимании. Причем в семье важна поддержка не только со стороны родителей, дети тоже могут оказывать поддержку взрослым.Человеку нужен человек, чтобы делится моментами, воспоминаниями, хорошими и плохими эмоциями.Все социальные сети используют потребность человека делиться информацией, настроением, ресурсом, эмоциями. Создание семьи — из той же категории. Каждый человек хочет делиться тем, что в него вложили его родители.То, что закладывают родители — фундамент. Дальше ребенок как самозапускающийся механизм должен на основе этого создавать самого себя и свой мир.Это важно, особенно по отношению к детям, так как дети, впитывая информацию, сами решают, насколько нужен опыт, который мы пытаемся передать.Задача родителя — принять эту ответственность и сделать все возможное, чтобы вырастить достойного человека.Основываясь на своем опыте, на примере родителей и людей в окружении, сделал вывод — главное, на чем строится любовь, это уважение.Можешь не говорить, как сильно любишь маму и папу, но можешь сделать все возможное чтобы они гордились тобой и были счастливы. Мы с папой редко обмениваемся словами «люблю», «целую». Но мы знаем, насколько сильно мы близки. Чтобы показать человеку, что ты его любишь, не обязательно использовать слова, намного важнее действия.Только в этом заключается суть, и этим будет измеряться успех в жизни. Я столкнулся с тем, что когда-то путал мечты с целями, а цели с задачами. В результате пришел к тому, что у меня нет мечты. Сейчас занимаюсь тем, что генерирую мечту, хотя это должно было быть в детстве. Мы из советского прошлого, росли в условиях дефицита, и для нас мечтой была крыша над головой, машина и дача. После того, как это реализовалось, поняли, что, оказывается, это было не мечтой, а банальной задачей. Теперь нужно возвращаться к детству и вспомнить, о чем мечтал.В жизни главное ставить цель и мечтать.Потому что придется учиться всему, начиная от того, как ходить, заканчивая тем, как научиться держать в руках ручку.Каждый взрослый в окружении считает долгом дать или внушить ребенку то, что он считает нужным. Всю свою жизнь, с момента, когда сделал первый вздох, ребенок работает.Ты взрослеешь и видишь много хорошего и плохого. И иногда, будучи маленьким, можешь потеряться в мире. Поэтому важно быть в коннекте с семьей. Чтобы в любой момент ты мог прийти к ним и спросить: «Правильно ли я поступил?». Думаю, у нас в семье есть такой коннект. С раннего детства все моменты в школе, колледже, учебе, работе я обсуждала с мамой и папой.Это значит быть мудрым человеком, научиться принимать решения самостоятельно, заставлять себя работать, менять окружение и самого себя и использовать каждую минуту, чтобы научить детей искусству выживать.Мой старшая дочь Аймира быстро стала самостоятельной, потому что была вынуждена. Я учился в аспирантуре, писал кандидатскую диссертацию, до этого работал на пяти работах, мы жили в общежитии со студентами. Ребенок рос в не лучших условиях, но мы пытались дать ей все, что могли. Когда родилась младшая, Алтынай, у меня была возможность больше общаться с ней, давать рекомендации или советы. Я смог максимально научить ее тому, что умел сам: плавать, стрелять, ездить на лошади, по бездорожью на джипе.Когда ты взрослеешь, ставки повышаются. Как ребенок, ты можешь сделать ошибку, и это будет простительно, у взрослых другая ситуация.Родители и меня, и старшую сестру с детства приучали быть самостоятельными. И это сильно помогло мне, когда я уехала учиться в Малайзию. Чтобы освоиться, мне понадобилось всего два месяца. В то время как моим знакомым для этого требовалось полгода-год.Проводя время вместе с дочкой, мы старались из всего, что было доступно, извлекать положительные эмоции. Воспитывали вместе наших собак, ухаживали за садом, играли в бадминтон — и это самые бесценные моменты в нашей жизни. Неважно, какое у вас совместное хобби — главное, чтобы ты при этом наблюдал за тем, как меняется твой ребенок, и понимал, в лучшую ли сторону идут изменения. Чтобы успеть вовремя подкорректировать.Любые качества — и положительные, и отрицательные — следствие того, что в человека вложили родители и окружение. В том, что дочери стали интересными людьми, большая заслуга супруги. Она много работала над ними, подтолкнула начать образование с музыкальной школы, скрипки. Дочери не стали профессиональными скрипачами, но они получили важный навык — умение самостоятельно концентрироваться на работе. Поэтому Аймира успешно выучилась на финансиста и трудится инвестиционным банкиром в Канаде, а Алтынай — талантливый дизайнер.Именно этого добилась моя супруга Сауле в стремлении учить детей в музыкальной академии.Когда я была маленькой, мы вместе с папой занимались спортом, верховой ездой, стрельбой, большим теннисом, экстремальной ездой на автомобиле. И до сих пор любим так проводить время. Думаю, секрет нашей душевной близости в том, что мы постоянно общаемся и доверяем друг другу без стеснения.Если они довольны и достигают самореализации, для нас это самое большое счастье.Современные пятидесятилетние мужчины сильно отличаются от тех пятидесятилетних, которые были двадцать или тридцать лет назад. Мы в своем возрасте можем все что угодно, но при одном условии, если ты актуален. Поэтому моя главная задача — быть все время актуальным.Встать на ноги и показать, кто меня воспитал. Далее — позаботиться о семье, родителях так же, как они заботятся о нас в течение всей жизни.