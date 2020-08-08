Отцы и дети. Куаныш и Алтынай Калижановы о том, как оставаться семьей, живя в разных концах света

Куаныш Калижанов, 55 лет, город — Баку, менеджер проекта компании thyssenKrupp Elevator в Баку, Facebook
Алтынай Калижанова, 22 года, город — Куала-Лумпур, студент британского университета Sheffield Hallam University в Малайзии
О семье
Куаныш. Семья — это моя вселенная и мой мир. Я рассматриваю семью как нечто безграничное, которое можно строить всю жизнь и не построить до самого конца. При этом это всего лишь одно звено в цепочке, в блокчейне всех моих родных. Я старший, у меня есть сестра и брат. Несмотря на то, что каждый из нас создал свою семью, мы все тесно связаны друг с другом, и это похоже на молекулярную зависимость. Создавая свой мир, мы остаемся частью той семьи, из которой вышли.
Сейчас мы все в разных концах света. Старшая дочь в Канаде, младшая в Малайзии, я в Баку, супруга в Нур-Султане, сестра в Алматы, брат в Атырау. Но, как глава семьи, я каждый день созваниваюсь с ними. Я должен знать, что в этой цепочке моего мира все сбалансировано, все живы и здоровы. Только это дает мне состояние покоя, гармонии.
Алтынай. Семья — это поддержка и команда. Каждый, и ребенок, и взрослый, нуждается в понимании. Причем в семье важна поддержка не только со стороны родителей, дети тоже могут оказывать поддержку взрослым.
Алтынай. Люди создают семьи, потому что есть потребность делиться. Человеку нужен человек, чтобы делится моментами, воспоминаниями, хорошими и плохими эмоциями.
Куаныш. Это закон физики. Каждый человек должен делиться. Все социальные сети используют потребность человека делиться информацией, настроением, ресурсом, эмоциями. Создание семьи — из той же категории. Каждый человек хочет делиться тем, что в него вложили его родители.
О задачах ребенка и родителя
Алтынай. Главная задача детей — не подвести своих родителей и быть с ними открытым.
Куаныш. Ребенок — это носитель нашей информации: генной и духовной. То, что закладывают родители — фундамент. Дальше ребенок как самозапускающийся механизм должен на основе этого создавать самого себя и свой мир.
Задача родителей — быть всегда актуальными для своего окружения. Это важно, особенно по отношению к детям, так как дети, впитывая информацию, сами решают, насколько нужен опыт, который мы пытаемся передать.
Алтынай. Каждый родитель несет ответственность за детей. Задача родителя — принять эту ответственность и сделать все возможное, чтобы вырастить достойного человека.
О любви
Куаныш. Я малоэмоциональный человек и редко выражаю эмоции открыто. Основываясь на своем опыте, на примере родителей и людей в окружении, сделал вывод — главное, на чем строится любовь, это уважение.
Алтынай. Любовь — это действие. Можешь не говорить, как сильно любишь маму и папу, но можешь сделать все возможное чтобы они гордились тобой и были счастливы. Мы с папой редко обмениваемся словами «люблю», «целую». Но мы знаем, насколько сильно мы близки. Чтобы показать человеку, что ты его любишь, не обязательно использовать слова, намного важнее действия.
О мечтах
Куаныш. Обязательно нужно мечтать и ставить перед собой неразрешимые цели и задачи. Только в этом заключается суть, и этим будет измеряться успех в жизни. Я столкнулся с тем, что когда-то путал мечты с целями, а цели с задачами. В результате пришел к тому, что у меня нет мечты. Сейчас занимаюсь тем, что генерирую мечту, хотя это должно было быть в детстве. Мы из советского прошлого, росли в условиях дефицита, и для нас мечтой была крыша над головой, машина и дача. После того, как это реализовалось, поняли, что, оказывается, это было не мечтой, а банальной задачей. Теперь нужно возвращаться к детству и вспомнить, о чем мечтал.
Алтынай. Мечты — это то, во что ты можешь верить благодаря самым близким людям. В жизни главное ставить цель и мечтать.
О детстве и взрослении
Куаныш. Если бы мне предложили вернуться обратно в детство и начать все с начала, я бы много раз подумал. Потому что придется учиться всему, начиная от того, как ходить, заканчивая тем, как научиться держать в руках ручку.
Быть ребенком — это большой труд. Каждый взрослый в окружении считает долгом дать или внушить ребенку то, что он считает нужным. Всю свою жизнь, с момента, когда сделал первый вздох, ребенок работает.
Алтынай. Быть ребенком сложно. Ты взрослеешь и видишь много хорошего и плохого. И иногда, будучи маленьким, можешь потеряться в мире. Поэтому важно быть в коннекте с семьей. Чтобы в любой момент ты мог прийти к ним и спросить: «Правильно ли я поступил?». Думаю, у нас в семье есть такой коннект. С раннего детства все моменты в школе, колледже, учебе, работе я обсуждала с мамой и папой.
Куаныш. Быть взрослым тоже непросто. Это значит быть мудрым человеком, научиться принимать решения самостоятельно, заставлять себя работать, менять окружение и самого себя и использовать каждую минуту, чтобы научить детей искусству выживать.
Когда родилась старшая дочь, мы с супругой много времени посвящали тому, чтобы просто выживать в условиях развала одной страны и создания другой. Мой старшая дочь Аймира быстро стала самостоятельной, потому что была вынуждена. Я учился в аспирантуре, писал кандидатскую диссертацию, до этого работал на пяти работах, мы жили в общежитии со студентами. Ребенок рос в не лучших условиях, но мы пытались дать ей все, что могли. Когда родилась младшая, Алтынай, у меня была возможность больше общаться с ней, давать рекомендации или советы. Я смог максимально научить ее тому, что умел сам: плавать, стрелять, ездить на лошади, по бездорожью на джипе.
Алтынай. Взрослым быть нелегко. Когда ты взрослеешь, ставки повышаются. Как ребенок, ты можешь сделать ошибку, и это будет простительно, у взрослых другая ситуация.
Человек взрослеет, когда берет на себя ответственность и становится самостоятельным. Родители и меня, и старшую сестру с детства приучали быть самостоятельными. И это сильно помогло мне, когда я уехала учиться в Малайзию. Чтобы освоиться, мне понадобилось всего два месяца. В то время как моим знакомым для этого требовалось полгода-год.
О времени
Куаныш. Важно быть рядом с ребенком и знать, чем он занимается, живет и что его волнует. Проводя время вместе с дочкой, мы старались из всего, что было доступно, извлекать положительные эмоции. Воспитывали вместе наших собак, ухаживали за садом, играли в бадминтон — и это самые бесценные моменты в нашей жизни. Неважно, какое у вас совместное хобби — главное, чтобы ты при этом наблюдал за тем, как меняется твой ребенок, и понимал, в лучшую ли сторону идут изменения. Чтобы успеть вовремя подкорректировать.
Обе мои дочери целеустремленные. Любые качества — и положительные, и отрицательные — следствие того, что в человека вложили родители и окружение. В том, что дочери стали интересными людьми, большая заслуга супруги. Она много работала над ними, подтолкнула начать образование с музыкальной школы, скрипки. Дочери не стали профессиональными скрипачами, но они получили важный навык — умение самостоятельно концентрироваться на работе. Поэтому Аймира успешно выучилась на финансиста и трудится инвестиционным банкиром в Канаде, а Алтынай — талантливый дизайнер.
Мой совет родителям: неважно, какие знания дает школа, важно, чтобы школа научила ребенка самостоятельно трудиться. Именно этого добилась моя супруга Сауле в стремлении учить детей в музыкальной академии.
Алтынай. Все члены нашей семьи живут в разных странах, но хотя бы один раз в год мы стараемся увидеться, побыть вместе. Когда я была маленькой, мы вместе с папой занимались спортом, верховой ездой, стрельбой, большим теннисом, экстремальной ездой на автомобиле. И до сих пор любим так проводить время. Думаю, секрет нашей душевной близости в том, что мы постоянно общаемся и доверяем друг другу без стеснения.
О будущем
Куаныш. Для меня важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно и счастливо в своей деятельности и в мире, в котором они живут. Если они довольны и достигают самореализации, для нас это самое большое счастье.
Я продолжаю работать над собой. Современные пятидесятилетние мужчины сильно отличаются от тех пятидесятилетних, которые были двадцать или тридцать лет назад. Мы в своем возрасте можем все что угодно, но при одном условии, если ты актуален. Поэтому моя главная задача — быть все время актуальным.
Алтынай. Для меня важно состояться как личность. Встать на ноги и показать, кто меня воспитал. Далее — позаботиться о семье, родителях так же, как они заботятся о нас в течение всей жизни.