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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Оценка компании inDriver превысила миллиард долларов
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Сегодня в 11:03

Оценка компании inDriver превысила миллиард долларов

Арсен Томский заявил в своем Instagram, что оценка компании inDriver впервые превысила один миллиард долларов.

inDriver — это международный интернет-агрегатор услуг пассажирских, грузовых и междугородних перевозок из Якутска.

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#бизнес #деньги #indriver
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