Открытые программы от United Nations Volunteers для тех, кто хочет помочь миру

Волонтерство — отличный способ не только увидеть мир, но и помочь нуждающимся. Собрали программы, на которые вы еще успеете подать заявку.





Programme Officer на Гаити

Что нужно делать:

— поддерживать связь между локальными и внешними штабами программы

— помогать сотрудникам в разработке проектов.

Требования:

— опыт работы в дипломатических миссиях

— владение французским и английским языками.

Продолжительность: 12 месяцев

Дедлайн: 20 декабря





Community Tourism Project Coordinator в Восточный Тимор

Что нужно делать:

— распределять бюджет туристического направления недели

— разрабатывать дорожную карту и маркетинговую стратегию.

Требования:

— опыт работы в туристической сфере

— владение английским языком, португальский — по желанию.

Продолжительность: 6 месяцев

Дедлайн: 14 декабря





Associate Coordination Officer в Конго

Что нужно делать:

— подготавливать отчеты, аналитические записки по работе, проводимой офисом

— собирать и анализировать информацию по занятиям.

Требования:

— опыт работы в администрации или в области социальных наук

— владение английским и французским языками.

Продолжительность: 12 месяцев

Дедлайн: 20 декабря





Human Rights Reporting Officer в Южный Судан

Что нужно делать:

— обеспечивать документальный оборот

— составлять отчеты и рекомендации для головного штаба.

Требования:

— опыт работы в области прав человека

— владение английским языком.

Продолжительность: 5 месяцев

Дедлайн: 17 декабря





Liaison and Policy Officer в Кувейт

Что нужно делать:

— помогать в разработке миграционной политики.

Требования:

— опыт работы в сфере международных отношений

— владение английским языком.

Продолжительность: 10 месяцев

Дедлайн: 16 декабря





Project Management Engineer в Центрально-Африканскую Республику

Что нужно делать:

— помогать в мониторинге объектов, отслеживать ход выполнения строительства

— оценивать приблизительную стоимость работ и составлять отчеты.

Требования:

— опыт работы в сферах менеджмента или инжиниринга

— владение английским языком, желательно базовое знание французского.

Продолжительность: 5 месяцев

Дедлайн: 24 декабря





Communications & Advocacy Officer в Кению

Что нужно делать:

— оказывать помощь в разработке коммуникационных материалов

— подготавливать аналитические записки, обзоры и отчеты.

Требования:

— опыт работы в соответствующей сфере

— владение английским языком.

Продолжительность: 6 месяцев

Дедлайн: 27 декабря





Movement Control Assistant в Мали





Что нужно делать:

— помощь в планировании и составлении расписания движения пассажиров и грузов

— координировать транспортные операции.

Требования:

— опыт работы в сфере перевозок и логистики

— владение английским языком, желательно знание французского.

Продолжительность: 12 месяцев

Дедлайн: 24 декабря