Открытые программы от United Nations Volunteers для тех, кто хочет помочь миру

Волонтерство — отличный способ не только увидеть мир, но и помочь нуждающимся. Собрали программы, на которые вы еще успеете подать заявку.
Programme Officer на Гаити
Что нужно делать:
— поддерживать связь между локальными и внешними штабами программы
— помогать сотрудникам в разработке проектов.
Требования:
— опыт работы в дипломатических миссиях
— владение французским и английским языками.
Продолжительность: 12 месяцев
Дедлайн: 20 декабря
Community Tourism Project Coordinator в Восточный Тимор
Что нужно делать:
— распределять бюджет туристического направления недели
— разрабатывать дорожную карту и маркетинговую стратегию.
Требования:
— опыт работы в туристической сфере
— владение английским языком, португальский — по желанию.
Продолжительность: 6 месяцев
Дедлайн: 14 декабря
Associate Coordination Officer в Конго
Что нужно делать:
— подготавливать отчеты, аналитические записки по работе, проводимой офисом
— собирать и анализировать информацию по занятиям.
Требования:
— опыт работы в администрации или в области социальных наук
— владение английским и французским языками.
Продолжительность: 12 месяцев
Дедлайн: 20 декабря
Human Rights Reporting Officer в Южный Судан
Что нужно делать:
— обеспечивать документальный оборот
— составлять отчеты и рекомендации для головного штаба.
Требования:
— опыт работы в области прав человека
— владение английским языком.
Продолжительность: 5 месяцев
Дедлайн: 17 декабря
Liaison and Policy Officer в Кувейт
Что нужно делать:
— помогать в разработке миграционной политики.
Требования:
— опыт работы в сфере международных отношений
— владение английским языком.
Продолжительность: 10 месяцев
Дедлайн: 16 декабря
Project Management Engineer в Центрально-Африканскую Республику
Что нужно делать:
— помогать в мониторинге объектов, отслеживать ход выполнения строительства
— оценивать приблизительную стоимость работ и составлять отчеты.
Требования:
— опыт работы в сферах менеджмента или инжиниринга
— владение английским языком, желательно базовое знание французского.
Продолжительность: 5 месяцев
Дедлайн: 24 декабря
Communications & Advocacy Officer в Кению
Что нужно делать:
— оказывать помощь в разработке коммуникационных материалов
— подготавливать аналитические записки, обзоры и отчеты.
Требования:
— опыт работы в соответствующей сфере
— владение английским языком.
Продолжительность: 6 месяцев
Дедлайн: 27 декабря
Movement Control Assistant в Мали
Что нужно делать:
— помощь в планировании и составлении расписания движения пассажиров и грузов
— координировать транспортные операции.
Требования:
— опыт работы в сфере перевозок и логистики
— владение английским языком, желательно знание французского.
Продолжительность: 12 месяцев
Дедлайн: 24 декабря