Открытие сезона по триатлону состоялось в Туркестане

В Туркестане состоялось открытие сезона по триатлону. Республиканские соревнования длились два дня. В соревнованиях участвовали 167 атлетов из 14 регионов Казахстана. Участники состязались на спринтерской дистанции, которая состояла из плавания на 750 метров, велогонки на 20 километров и бега на 5 километров.

23 апреля прошел первый этап открытого Кубка РК среди профессиональных атлетов на территории Парка Первого Президента. У девушек лучше всех оказалась Екатерина Шабалина из Нур-Султана. Второго места удостоилась Юлия Озерова за результат 01:08:08. Тройку сильнейших замкнула алматинка Дарья Бычкова.

В категории мужчин подиум завоевали спортсмены из Алматы. Ануар Турубаев завершил гонку за 00:59:07 и занял первое место. На втором месте Егор Крупяков, уступивший победителю семь секунд. На третьей позиции — Александр Тен.

Во второй соревновательный день проходил GASENERGY TEMIRADAM Cup Turkestan. В категории Pro у мужчин сильнее всех оказался Иван Тутукин. Второе место осталось за представителем Школы триатлона World Class Almaty Ануаром Турубаевым. Третье место занял Алихан Абусеит из ERG Team, четвертое — дебютировавший в стартах TEMIRADAM Егор Крупяков. Пятерку лучших замкнул Александр Тен.

В женской категории Pro победительницей стала Надежда Бекмаганбетова. На второй позиции разместилась Екатерина Шабалина, на третьей — Юлия Озерова.

У любителей категории Age Group абсолютный результат дня показал Андрей Шарипов. Лучшей среди Age Group стала обладательница кубка TEMIRADAM 2021 года Айна Усенов.

Единственная эстафетная команда, вышедшая на старт, TENGRI team успешно финишировала за 01:23:53.