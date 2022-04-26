Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
otkrytie-sezona-po-triatlonu-sostoyalos-v-turkestane
Открытие сезона по триатлону состоялось в Туркестане
42
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 08:40

Открытие сезона по триатлону состоялось в Туркестане

В Туркестане состоялось открытие сезона по триатлону. Республиканские соревнования длились два дня. В соревнованиях участвовали 167 атлетов из 14 регионов Казахстана. Участники состязались на спринтерской дистанции, которая состояла из плавания на 750 метров, велогонки на 20 километров и бега на 5 километров.

23 апреля прошел первый этап открытого Кубка РК среди профессиональных атлетов на территории Парка Первого Президента. У девушек лучше всех оказалась Екатерина Шабалина из Нур-Султана. Второго места удостоилась Юлия Озерова за результат 01:08:08. Тройку сильнейших замкнула алматинка Дарья Бычкова.

В категории мужчин подиум завоевали спортсмены из Алматы. Ануар Турубаев завершил гонку за 00:59:07 и занял первое место. На втором месте Егор Крупяков, уступивший победителю семь секунд. На третьей позиции — Александр Тен.

Во второй соревновательный день проходил GASENERGY TEMIRADAM Cup Turkestan. В категории Pro у мужчин сильнее всех оказался Иван Тутукин. Второе место осталось за представителем Школы триатлона World Class Almaty Ануаром Турубаевым. Третье место занял Алихан Абусеит из ERG Team, четвертое — дебютировавший в стартах TEMIRADAM Егор Крупяков. Пятерку лучших замкнул Александр Тен.

В женской категории Pro победительницей стала Надежда Бекмаганбетова. На второй позиции разместилась Екатерина Шабалина, на третьей — Юлия Озерова.

У любителей категории Age Group абсолютный результат дня показал Андрей Шарипов. Лучшей среди Age Group стала обладательница кубка TEMIRADAM 2021 года Айна Усенов.

Единственная эстафетная команда, вышедшая на старт, TENGRI team успешно финишировала за 01:23:53.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #спорт #триатлон #туркестан #соревнование
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Летом будет запущено 14 новых поездов, курсирующих из Астаны
1933
Роман «Зулейха открывает глаза» получил итальянскую литературную премию
800
Из-за ремонта в Астане изменены маршруты движения некоторых автобусов
2116
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.