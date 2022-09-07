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Открыта регистрация на Urban.Tech. Призовой фонд хакатона — 200 миллионов сумов
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Сегодня в 10:08

Открыта регистрация на Urban.Tech. Призовой фонд хакатона — 200 миллионов сумов

В Узбекистане проведут хакатон Urban.Tech Uzbekistan.

К участию приглашаются специалисты со всего Узбекистана, готовые предложить свои инновационные решения, в возрасте от 18 до 40 лет. Участвовать могут команды из четырех человек.

На хакатоне будут предложены кейсы по направлениям:

1. Smart City — создание многопрофильных интегрированных систем управления городской инфраструктурой.

2. Маркетплейс — разработка онлайн-платформы, оптимизированной для электронной коммерции и оказания услуг

3. Медицина — использование IT-решений для улучшения системы здравоохранения, более эффективной работы медучреждений и т. д.

4. Социальные технологии — подготовка цифровых продуктов, направленных на развитие общественной жизни и деятельности.

В каждом из направлений победитель получит 50 миллионов сумов.

Заявки на участие принимаются до 10 октября. Для регистрации нужно заполнить форму.

Источник: spot.uz

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#технологии #узбекистан #хакатон #стартапы #it
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