Открыта регистрация на TEDxAstana: конференция пройдет 4 декабря

4 декабря в Астане пройдет шестая конференция конференция TEDxAstana. Тема этого года — «Бейуақыт».

«Бейуақыт» — это краткий промежуток перед наступлением сумерек, переходное состояние. Наши предки верили, что в это время ни в коем случае нельзя спать. А стоит завершить дела уходящего дня и подготовиться к наступлению темноты.

Оставить заявку и приобрести билет на конференцию можно на сайте. Для тех, кто сделает это до 31 октября включительно, стоимость билета составит 10 000 тенге. Для регистрации участникам необходимо заполнить анкету на сайте tedxastana.com.